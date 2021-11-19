"نجمة مرارة الحب" بالمايوه...كيف بدت؟ (صورة)

نشرت الممثلة التركية ونجمة "مرارة الحب" هلال ألتنبيليك صورًا جديدة لها ظهرت فيهما بمايوه قطعة واحدة باللون الأسود، ووضعت فوقه شالًا مقلّمًا باللون الأحمر والأبيض.

وأطلت هلال بعفوية وعلى طبيعتها من دون ماكياج وتركت شعرها مبللًا.