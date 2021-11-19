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المرأة
"نجمة مرارة الحب" بالمايوه...كيف بدت؟ (صورة)
Lebanon 24
19-11-2021
|
16:00
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نشرت الممثلة التركية ونجمة "مرارة الحب" هلال ألتنبيليك صورًا جديدة لها ظهرت فيهما بمايوه قطعة واحدة باللون الأسود، ووضعت فوقه شالًا مقلّمًا باللون الأحمر والأبيض.
وأطلت هلال بعفوية وعلى طبيعتها من دون ماكياج وتركت شعرها مبللًا.
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