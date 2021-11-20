فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"

أعلنت الفنانة العُمانية-الباكستانية زارا البلوشي أنّ زيجتها التي كشفت عنها منذ أيام قليلة، هي الثانية في حياتها، وليست الثالثة، مع تشديدها على عدم الثقة المطلقة بالرجال. وقالت البلوشي: "بعيداً عن الشو ما صرت أثق بالرجال، للأمانة، اليوم أنا معاه، بكرة تطلقوا، وللمعلومية هذا زواجي الثاني مو الثالث، احسبوه زي ما تحسبون، بس انتو تحبون تحللون الأمور على كيفكم فحللوها زي ما تبون".