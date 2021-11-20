الى كل زوجة... لا تقبلي بهذه الأفعال أبداً!

الزواج هو رباط مقدس يربط بين رجل وإمرأة، الا ان المرأة يجب أن تنتبه من أفعال ممكن أن يقوم بها زوجها ولا يجب أن تقبلها أبداً... فما هي؟•الضربفهو أكره الأفعال على قلب الأنثى، وهو كفيل بهدم كل جسور المودة والرحمة، فلا تقبلي به أبدا لأنك لو قبلت به ستكونين أنت أول من أهانك، وستظلين عرضة دوما لتصرف همجي مثل ذلك، من زوج همجي لا يعي كيف يتصرف مع الأنثى، بوجه عام وزوجته بوجه خاص.. وليعلم الرجل أن ضرب الزوجة ينفي صفة الرجولة عنه، فالرجولة ليست بإستعمال القوة مع الزوجة إنما هي إحتواء، وعقل ناضج يحسن التصرف، ويستطيع بذكائه العاطفي أن يأسر قلب زوجته بحنانه وحسن أفعاله وسلوكه، وبكلامه الحلو الذي يعبر عن طيب خلقه.•الخيانةوهي لا تقتصر على الخيانة المادية الممثلة في علاقته بأخرى، ولكن هي كل فعل يحمل إساءة للزوجة وعدم الإخلاص لها، كالكذب عليها وخداعها، وطعنها من الخلف إرضاء لأهله.. فلا تقبلي بذلك لأنك تهدرين كرامتك فيجب عليك الحديث معه ومواجهته والتوصل إلى حلول ترضيك، حتى لو تطلب الأمر إشراك كبار الشأن في هذا الأمر.. فالرجل يستضعف المرأة التي ترضى بكل أخطائه مهما كانت جسيمة وسيكررها دوما.•الإستهتار بحقوقكفمن يستهتر بحقوقك لا يمكنك إئتمانه على نفسك، وعلى حياتك، لذلك فلا تقبلي أبدا في أن يضيع زوجك حقوقك في أي أمر من الأمور الحياتية الهمة مهما كان بسيطا، وإعلامي إنك تظلمين نفسك، وإذا قبلتي ذلك فستكونين دوما كبش الفداء تلبية لأمور أخرى.•عدم إحترامكبداية لنتفق أن الشخص المحترم يحرص على إحترام الآخرين لينال إحترامهم، فلا تقبلي أبدا بعدم إحترام زوجك لك، وأعلني رفضك لذلك، فلو إعتاد ذلك ستصبحين إمرأة مهانة، وسيهزأ بك الجميع.•إهمالك وتجاهل مشاعركفلا تقبلي به أبدا، ويجب لفت نظر الزوج مرات ومرات لذلك، لأنك بذلك أنك تحافظين على نفسك من إرتكاب الخطأ إذا ما تجاوز زوجك في إهماك، فصارحيه بقصوره، وفي هذا الصدد ليعي كل رجل أهمل زوجته أنه إذا لم يحسن تعامل زوجته وبخل عليها بكلامه الحلو الجميل، سيقوله لها غيره، فاحرصوا على زوجاتكن وأحفظوهن من الوقوع في الخطأ، فبعض الزوجات يشكين من قصور أزواجهم وإهمالهم لهن فترات بل سنين.. أيعقل ذلك؟•قبوله الإساءة لكفمهما كنت تحبين زوجك، فإن هناك شيئا ما سيتغير رغما عنك، إذا قبل الزوج بإساءة الآخرين لك.. وبتراكم المواقف سيصل الأمر لذروته معك، مثلا كأن يقبل الزوج بإساءة أهله لك.. ليعي الزوج أن الحفاظ على كرامة الزوجة يعني الحفاظ على كرامته هو، وأن إستخفاف أي شخص بكرامة زوجته هو منتهى الإهانة له ولكرامته، وله أن يعلم مقدار الألم الذي يقع في نفس الزوجة من ردة فعله، خصوصاً إذا كانت من الزوجات الحريصات على أهل الزوج وإحترامهم.. والزوج الحكيم هو الذي يستطيع إرضاء كلا الطرفين دون المساس بكرامة أحدهما.