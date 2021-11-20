سكارليت جوهانسن تتألق بإطلالة مميزة (صورة)

بعد غياب عن السجادة الحمراء بسبب حملها ووضعها لمولودها الأول، تألقت الممثلة الأميركية سكارلت جوهانسن مع زوجها الممثل الأميركي كولين جوست في لوس انجلوس. وظهرت مع زوجها ليل الخميس 18 تشرين الثاني لتلقي الجائزة من The American cinematheque award لتكريم موهبتها.