بعد خضوعها لعمليات تجميل...كيف بدت سارة سلامة؟ (صورة)

أثارت الممثلة المصرية سارة سلامة الجدل بأحدث إطلالاتها، إذ بدت مختلفة وذلك بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها.

ونشرت سلامة صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدها داخل إحدى السيارات.