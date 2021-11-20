المرأة

بعد خضوعها لعمليات تجميل...كيف بدت سارة سلامة؟ (صورة)

Lebanon 24
20-11-2021 | 14:00
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أثارت الممثلة المصرية سارة سلامة الجدل بأحدث إطلالاتها، إذ بدت مختلفة وذلك بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها.
ونشرت سلامة صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدها داخل إحدى السيارات.
 
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سارة سلامة

عمليات تجميل

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