صورة قديمة لجورجينا رزق بالمايوه.. شاهدوا جمالها ورشاقتها

تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لملكة جمال لبنان والكون سابقا جورجينا رزق.

وظهرت جورجينا بالصورة بالمايوه بغاية الانوثة والرشاقة وهي تستمتع بالبحر وأشعة الشمس.

ويرجح ان تكون الصورة قد التقطت في السبعينيات.

يُذكر ان جورجينا من مواليد 3 كانون الثاني 1953، حصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 1970 وفازت بلقب ملكة جمال الكون عام 1971 لتكون اللبنانية الوحيدة التي تحصل على هذا اللقب العالمي.