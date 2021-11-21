المرأة

صورة قديمة لجورجينا رزق بالمايوه.. شاهدوا جمالها ورشاقتها

Lebanon 24
21-11-2021 | 00:00
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تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لملكة جمال لبنان والكون سابقا جورجينا رزق.

 

وظهرت جورجينا بالصورة بالمايوه بغاية الانوثة والرشاقة وهي تستمتع  بالبحر وأشعة الشمس.

 

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ويرجح ان تكون الصورة قد التقطت في السبعينيات.

 

يُذكر ان جورجينا من مواليد 3 كانون الثاني 1953، حصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 1970 وفازت بلقب ملكة جمال الكون عام 1971 لتكون اللبنانية الوحيدة التي تحصل على هذا اللقب العالمي.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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