المرأة

فيديو يعود لعام 2004 شاهدوا كيف كانت نادين نسيب نجيم.. والجمهور يعلّق: ما بتشبه حالا!

Lebanon 24
21-11-2021 | 02:00
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انتشر فيديو للممثلة نادين نسيب نجيم خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 والتي فازت فيها باللقب.

 

وطرح عليها سؤالا عن أي رجل تفضل المثقف او "المهضوم"؟ فردت بأنها تفضل الرجل المثقف فهو يفيدها أكثر، ولفتت إلى ان ليس كل شيئ في الحياة تسلية وضحك. وسألت بالنهاية أليس من الممكن ان يكون الرجل مثقفا ومسليا في الوقت نفسه؟

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)

 

 
 

ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي التغير الكبير في شكل نادين مع مرور السنوات، واعتبر بعضهم انها حاليا لا تشبه نفسها، كما لاحظوا ان نبرة صوتها حتى اختلفت فهي كانت حينها طفولية.

 

ما رأيكم بتغير شكل نادين؟

المصدر: رصد لبنان 24
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