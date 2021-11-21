المرأة

لاميتا فرنجية تتخطى المحظور.. بعد خلع ملابسها أمام النافذة ظهرت بملابس داخلية! (صور)

Lebanon 24
21-11-2021 | 04:00
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نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

ومن جديد أثارت لاميتا الجدل بصورها حيث ظهرت بملابس داخلية باللون الليلكي وتحمل باقة من الورد.

 

A post shared by Lamitta Frangieh (@lamittafrangieh)


 
 

وقد لاقت الصور استحسان المتابعين الذين اعتبروا انها بدت جميلة ومُثيرة، في حين اعتبر البعض الآخر انها تخطت الحدود.

 

وكانت لاميتا نشرت مؤخرا فيديو عبر "انستغرام" ظهرت فيه وهي تخلع ملابسها أمام النافذة.

A post shared by Lamitta Frangieh (@lamittafrangieh)


 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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