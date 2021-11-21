ظهرا وهما يحتضنان بعضهما.. جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها بفستان أحمر قصير (صور)

شاركت الفنانة السورية جومانا مراد متابعيها بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص على انستغرام من احتفالها بعيد ميلاد زوجها ربيع بسيسو، وظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض.
جومانا وجهت رسالة رومانسية لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبي"، وسرعان ما حظي البوست على تفاعل العديد من متابعيها الذين حرصوا على توجيه رسائل التهنئة له.
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A post shared by •Jumana Murad• (@jumana.mourad)
A post shared by •Jumana Murad• (@jumana.mourad)
وظهرت جومانا بفستان قصير بنقشة النمر باللون الأحمر والأسود.