محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)

كشفت إيناس فوزي محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عن تفاصيل جديدة حول أزمة طلاقها من الفنان مصطفى فهمي، وذلك خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي" على قناة mbc.

وقالت: "إن رغبة موكلتها في الأمومة أحد أهم الأسباب للطلاق، مشيرة إلى أن فاتن موسى عبرت لفهمي عن رغبتها في أن تصبح أمًّا أكثر من مرة ولكنه كان يرفض الفكرة بشكل مستمر ويتهرب من الأمر بل وغدر بها في النهاية".

وأضافت أن مصطفى فهمي طلق زوجته أمام إصرارها على رغبتها في الأمومة، مستغلا تواجدها في بيروت بل وحاول إخفاء جميع الدلائل التي تشير إلى أن الشقة التي كانا يمكثان بها هي شقة الزوجية، ولكنه فشل في ذلك الأمر، كما أنه وراء شائعة سرقته للمقتينات من الشقة.

وتابعت: "موكلتي تلقت مكالمة هاتفية من سناء لحظي محامية مصطفى فهمي يوم 27 من تشرين الأول الماضي، وألمحت فيها بطلاقها من مصطفى فهمي وسألتها عن أغراضها وحقوقها"، مضيفة: "فاتن اتخضت وقالت لها "أنا معنديش علم باللي أنت بتقوليه، دي واحدة كانت عايشة حياة سعيدة حتى ليلة سفرها إلى لبنان".

وأكدت إيناس فوزي: "قبل سفرها بليلة فاتن كانت سهرانة مع مصطفى فهمي كأي زوجين، وكان من المفترض أنه يسافر معها لحضور خطوبة شقيقتها ولكن اعتذر في آخر وقت، ولدينا أوراق حجوزاته للسفر قبل أن يلغيه"، مشيرة إلى أن حق موكلتها قانونيا في أن تظل بشقة الزوجية لحين انتهاء عدتها نافية ما ذكره الفنان مصطفى فهمي حول استعانتها ببلطجية لاقتحام الشقة.

وكان مصطفى فهمي، قد أصدر بياناً كشف فيه تفاصيل الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وأوضح أن الأخيرة اقتحمت شقته، مستعينة بـ"بلطجية"، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة.