7 نصائح لتتمتعي ببشرة خالية من حب الشباب قبل زفافك

حب الشباب مشكلة تؤرق أي فتاة، لا سيما إذا كانت تخطط لمناسبة مهمة، وليس هناك أهم من حفل زفافك، لذا من المهم أن تعالجي بشرتك وتتأكدي من أنها خالية من العيوب، وأولها حب الشباب.إذا كنتِ تخططين لحفل زفافك، يمكنكِ التمتع ببشرة صافية خالية من حب الشباب، عبر اتباع النصائح التالية.1- اتبعي روتين تنظيف للبشرةالبشرة غير النظيفة تكون أكثر عرضة لظهور حب الشباب، لذا احرصي على تنظيف بشرتك دائماً، وذلك عبر اتباع روتين تنظيف يعمل على إبقائها نظيفة باستمرار.أولاً يجب أن تحرصي على تنظيف بشرتك ليلاً قبل النوم، وذلك عبر إزالة بقايا المكياج، وأي آثار لمستحضرات التجميل، كما عليكِ الحرص على تنظيفها في الصباح من بقايا مستحضرات العناية بالبشرة الليلية، وإفرازات البشرة من دهون وشوائب تتكون على سطح الجلد طوال الليل.2- تناولي الطعام الصحي المتوازنالأطعمة الصحية التي تحتوي على مضادات أكسدة، مثل الخضروات والفواكه الطازجة، تمنحكِ بشرة صحية ونضرة وخالية من الحبوب.وعليكِ تجنب تناول الأطعمة التي تسهم في زيادة وانتشار حب الشباب، مثل الأطعمة المالحة والحارة، المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل وأيضاً الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.3- تناولي كمية كافية من المياهالماء يجعل بشرتك رطبة وصحية ونضرة، ما يجعلها أكثر مقاومة لظهور مشاكل البشرة مثل الحبوب.4- احرصي على ترطيب بشرتكترطيب البشرة أيضاً يبقيها صحية ونضرة، ويجعلها أكثر مقاومة لظهور المشاكل والعيوب مثل الحبوب، لذا احرصي على استخدام مرطب عميق لبشرتك، ضمن روتين العناية بالبشرة اليومي.5- امنحي فرصة لبشرتك بدون مستحضرات تجميلالمكياج وآثاره يسهم في انسداد مسام البشرة وأيضاً يعرضها للجفاف ومن ثم يعرضها لظهور الحبوب، لذا من المهم منح بشرتك فرصة للتنفس عبر التقليل من استخدام مستحضرات التجميل، وأيضاً عبر الحرص على إزالة آثار المكياج بالكامل بعد انتفاء الحاجة إليه.6- استخدمي منتجاً مضاد للحبوباحرصي على أن يتضمن روتين العناية ببشرتك، مستحضر مضاد للحب، سواء لعلاج البثور الموجودة، أو للوقاية من ظهورها خلال فترة ما قبل الزفاف.7- تخلصي من التوترالتوتر أحد أهم الأسباب وراء ظهور حب الشباب، لذا حاولي التخفيف عن نفسك والاسترخاء، وإبعاد نفسك عن الضغوط المصاحبة لفترة التجهيز للزفاف.