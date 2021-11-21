5 طرق لإتقان مكياج عينيكِ في سهرات موسم الأعياد

يقترب موسم الاحتفال بالعام الجديد، وبعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، يستعد العالم للاحتفالات هذا العام، ما يعني أنكِ على وشك تحد جديد لتحصلي على إطلالة جذابة وساحرة تليق بالاحتفال بالعام الجديد.وللحصول على مكياج رائع، أنتِ بحاجة إلى تطبيق مكياج عيون جذاب، وهو ما يمكنكِ تحقيقه عبر اتباع الطرق البسيطة التالية.1- البرايمرأولى خطوات الحصول على مكياج عيون متقن ورائع هو تطبيق برايمر من نوع جيد، جهزي جفونك بمسحة من البرايمر الذي يساعدك على تطبيق مكياج العيون بسلاسة، والحصول على ظلال العيون بمظهر أملس بدون تجاعيد أو شوائب.2- اختيار ظلال العيون المناسبأمامك اختيارات متعددة لظلال العيون، سواء الكريمي أو البودرة، حيث يتيح لكِ ظلال العيون الكريمي فرصة مثالية لتطبيق مثالي بسهولة، كما أنه مثالي في المزج، ويأتي بألوان متعددة تناسب جميع الأذواق، ما عليكِ سوى تطبيقه باستخدام أطراف أصابعكِ، وامزجيه حتى تحصلي على مظهر يشعركِ بالرضى، كما يمكنكِ مزج لونين معاً بسهولة.ضعي في اعتبارك لون بشرتك ولون عينيكِ والمظهر الذي تهدفين إليه، ومن ثم اختاري ألوان ظلال العيون الملائمة لإطلالتك في سهرة موسم الاحتفال بالعام الجديد.3- الآيلاينرتحديد عينيك بالآيلاينر يمكنحكِ إطلالة جذابة ومثيرة للغاية، وأحدث طرق تحديد العيون هي عبر الآيلاينر السائل.ابدئي بتخيل خط يمتد من الزاوية الخارجية للعين إلى نهاية الحاجب، ثم ضعي نقطة بين ذلك على حافة رمشك، بعد ذلك، ارسمي خطاً على طول الجفن بالقرب من مكان رموشك، ثم عندما تصلين إلى نهايتها وبالقرب من زاوية عينك، ارسمي خطاً قطرياً لأعلى لتلتقي بالنقطة.تذكري أن تبدئي بخط رفيع، حيث يمكنكِ دائماً جعله أكثر سمكاً بمجرد رسمه، ثم املئيه لعمل شكل مثلث بين النقطة ونهاية الخط.احتفظي بقطعة قطن مغموسة في مزيل المكياج في متناول يديك لتنظيف أي أخطاء، كما يُفضل استخدام فرشاة تحديد العيون ذات الأطراف المرنة، حيث تمنحكِ تحكماً مثالياً لتطبيق سهل وثابت ولمسة نهائية خالية من العيوب.4- رسم الحواجبحققي توازناً مثالياً في وجهك عبر رسم حاجبين مصقولين يعززان تأثير مكياج عينيكِ.أولاً مرري على حاجبيكِ بعض الشمع بفرشاة ملفوفة للحصول على أقصى سمك وحجم، ثم ضعيه في مكانه باستخدام ماسكارا الحاجب لتتناسب مع لون شعرك.إذا كان حاجباكِ خفيفين، املئيهما برفق باستخدام قلم حواجب ناعم.5- الرموش الصناعيةوأخيراً، للحصول على مظهر يسرق الأنظار، اختاري رموشاً صناعية جذابة.وللحصول على رموش ثابتة ومثالية، ما عليكِ سوى إخراج كل رمش من العلبة بملقط، وقياسها مقابل عينك، ثم قصها إذا لزم الأمر.أضيفي طبقة رفيعة من الغراء على طول خط الرموش، واتركيها لمدة 30 ثانية ثم ضعي الرموش الصناعية برفق على خط الرموش العلوي لعينيكِ، ابدئي من الزاوية الداخلية، واضغطي لأسفل باتجاه الزاوية الخارجية.