18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
أعراض تدل على أن طفلك يعاني مشكلة في النظر
Lebanon 24
22-11-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صحة نظر طفلك ترتبط بمستقبله، لذا من المهم أن تحافظي على نظر طفلك عبر التغذية الجيدة، وتجنب تعرضه للشاشات لوقت طويل، وإتاحة الفرصة له للعب في الهواء الطلق حتى يتمتع بنظر جيد، كما أن الكشف المبكر عن أي مشكلة يتعرض لها نظر طفلك، يُعد من طرق الحفاظ على نظره، حيث إن الكشف المبكر يسهم في علاج المشكلة، أو على الأقل في السيطرة عليها.
ومعاناة الطفل من مشكلة في النظر لها علامات، يمكنكِ التعرف إليها من خلال السطور التالية.
الحَوَل
عدم تحمل الضوء.
انغلاق العين، وكثرة إفراز الدموع، أو ظهور إفرازات كثيفة للعين.
احمرار العين.
ارتجاف العين.
فرك العين باستمرار.
عدم قدرة الطفل على تقدير المسافات.
تعثر الطفل بنحو متكرر يومياً.
صعوبة القراءة.
تقريب أو إبعاد الكتاب عند محاولة القراءة.
إغلاق أحد العينين عند محاولة القراءة.
ويُنصح باصطحاب الطفل إلى طبيب العيون لفحصه، إذا لاحظتِ عليه هذه الأعراض، أو بعضها.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
Lebanon 24
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
12:08 | 2021-11-22
22/11/2021 12:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيبكون فرحاً في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيبكون فرحاً في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:43 | 2021-11-22
22/11/2021 03:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج
Lebanon 24
رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج
17:22 | 2021-11-21
21/11/2021 05:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
11:43 | 2021-11-22
22/11/2021 11:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
15:36 | 2021-11-21
21/11/2021 03:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2021-11-22
لن تتوقعي مخاطر استخدام أحمر شفاهٍ منتهي الصلاحية
13:22 | 2021-11-22
بعد صورتها بالمايوه في المسبح... جويس عقيقي بفستان أسود مثير من أمام برج خليفة! (صورة)
10:15 | 2021-11-22
الشبه بينهما حديث الجمهور.. فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الاعلامية (فيديو وصور)
08:00 | 2021-11-22
ياسمين صبري تثير الجدل بصورة مع زوجها
05:00 | 2021-11-22
ملكة جمال لبنان السابقة تُعايد حبيبها بعيد ميلاده.. عناق وقبلات وحب! (صور)
03:00 | 2021-11-22
شقيقة جيسيكا عازار تحتفل بعيدها.. وظهور 5 قوالب حلوى يُثير الجدل (صورة)
فيديو
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
06:31 | 2021-11-22
22/11/2021 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
04:00 | 2021-11-22
22/11/2021 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 21:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact