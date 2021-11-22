لن تتوقعي مخاطر استخدام أحمر شفاهٍ منتهي الصلاحية

كما كل منتجات المكياج الأخرى، لأحمر الشفاه مدّة صلاحية محدّدة، ونادراً ما تنتبه السيدات لهذا الأمر، وتستمر باستخدام اللون الذي تحبّه غير مدركة للضرر الذي قد يُلحقه بالصحة، ولذلك يجب التوقف عن استخدامه فوراً.في البداية من المهم أن تعلمي أن أحمر الشفاه يصلح استخدامه من 12 إلى 18 شهراً، لأنه من المنتجات التي تحتوي على الكثير من المعادن غير الضارّة، ولكن المشكلة تبدأ إذا استُخدم بشكل متواصل، مما قد يسبّب الكثير من المشاكل الصحية والجلدية، فالجسم يمتص المستحضر وما فيه من رصاص، والذي يُعدّ من أهم المواد المسرطنة.وتعتبر الألوان الداكنة من أحمر الشفاه من أكثر الأنواع التي تحتوي على كمية أكبر من مادة الرصاص السامّة، أما الألوان الفاتحة فنسبة هذه المواد فيها أقل، لذا بات من الضروري التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية أحمر الشفاه.ولاحظ خبراء بعض الأعراض الصحية لاستخدام أحمر شفاهٍ قديم أو منتهي الصلاحية، ومنها الحكة في منطقة الفم وحولها، وذلك لاحتوائه على مهيّجات وبكتيريا. كذلك يحتوي أحمر الشفاه على مادة اللانولين التي قد تسبّب الحساسية بسهولة مثل الجفاف والحكة والألم.وتحتوي أغلب مستحضرات أحمر الشفاه أيضاً على مادة ميثيل برابن التي هي إحدى المواد المسرطنة إذ تساعد في تعطيل عمل الغدد الصماء والتعرّض للتسمّم، وهذه المادة يحذّر منها الاتحاد الأوروبي في صناعة منتجات التجميل.وإلى جانب ذلك، أثبتت بعض البحوث أن استخدام أحمر شفاه منتهي الصلاحية قد يصيب الشفاه بالجفاف والتشقّق ويجعل لون الجلد داكناً حول الفم.