18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
لن تتوقعي مخاطر استخدام أحمر شفاهٍ منتهي الصلاحية
Lebanon 24
22-11-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كما كل منتجات المكياج الأخرى، لأحمر الشفاه مدّة صلاحية محدّدة، ونادراً ما تنتبه السيدات لهذا الأمر، وتستمر باستخدام اللون الذي تحبّه غير مدركة للضرر الذي قد يُلحقه بالصحة، ولذلك يجب التوقف عن استخدامه فوراً.
في البداية من المهم أن تعلمي أن أحمر الشفاه يصلح استخدامه من 12 إلى 18 شهراً، لأنه من المنتجات التي تحتوي على الكثير من المعادن غير الضارّة، ولكن المشكلة تبدأ إذا استُخدم بشكل متواصل، مما قد يسبّب الكثير من المشاكل الصحية والجلدية، فالجسم يمتص المستحضر وما فيه من رصاص، والذي يُعدّ من أهم المواد المسرطنة.
وتعتبر الألوان الداكنة من أحمر الشفاه من أكثر الأنواع التي تحتوي على كمية أكبر من مادة الرصاص السامّة، أما الألوان الفاتحة فنسبة هذه المواد فيها أقل، لذا بات من الضروري التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية أحمر الشفاه.
ولاحظ خبراء بعض الأعراض الصحية لاستخدام أحمر شفاهٍ قديم أو منتهي الصلاحية، ومنها الحكة في منطقة الفم وحولها، وذلك لاحتوائه على مهيّجات وبكتيريا. كذلك يحتوي أحمر الشفاه على مادة اللانولين التي قد تسبّب الحساسية بسهولة مثل الجفاف والحكة والألم.
وتحتوي أغلب مستحضرات أحمر الشفاه أيضاً على مادة ميثيل برابن التي هي إحدى المواد المسرطنة إذ تساعد في تعطيل عمل الغدد الصماء والتعرّض للتسمّم، وهذه المادة يحذّر منها الاتحاد الأوروبي في صناعة منتجات التجميل.
وإلى جانب ذلك، أثبتت بعض البحوث أن استخدام أحمر شفاه منتهي الصلاحية قد يصيب الشفاه بالجفاف والتشقّق ويجعل لون الجلد داكناً حول الفم.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
Lebanon 24
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
12:00 | 2021-11-22
22/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيبكون فرحاً في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيبكون فرحاً في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:43 | 2021-11-22
22/11/2021 03:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
11:43 | 2021-11-22
22/11/2021 11:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج
Lebanon 24
رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج
17:22 | 2021-11-21
21/11/2021 05:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج يعتبرها البعض غبية!
Lebanon 24
أبراج يعتبرها البعض غبية!
00:38 | 2021-11-22
22/11/2021 12:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2021-11-22
ابنة عمرو دياب تغضب جمهور والدها بحركة جريئة (صور)
13:22 | 2021-11-22
بعد صورتها بالمايوه في المسبح... جويس عقيقي بفستان أسود مثير من أمام برج خليفة! (صورة)
11:00 | 2021-11-22
أعراض تدل على أن طفلك يعاني مشكلة في النظر
10:15 | 2021-11-22
الشبه بينهما حديث الجمهور.. فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الاعلامية (فيديو وصور)
08:00 | 2021-11-22
ياسمين صبري تثير الجدل بصورة مع زوجها
05:00 | 2021-11-22
ملكة جمال لبنان السابقة تُعايد حبيبها بعيد ميلاده.. عناق وقبلات وحب! (صور)
فيديو
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
06:31 | 2021-11-22
23/11/2021 00:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
04:00 | 2021-11-22
23/11/2021 00:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
23/11/2021 00:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact