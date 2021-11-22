المرأة

ابنة عمرو دياب تغضب جمهور والدها بحركة جريئة (صور)

Lebanon 24
22-11-2021 | 16:00
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نشرت جنا عمرو دياب صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وأثارت الجدل بصورها التي احتوت على إشارات اعتبرت "إباحية" وأثارت بها غضب الجمهور.

وواجهت جنا هجوما عنيفا من قبل المتابعين وجمهور الهضبة عمرو دياب، بعد نشرها هذه الصور.

وليست المرة الأولى التي تثير فيها جنا عمرو دياب الجدل، حيث نشرت سابقا صورا من هذا القبيل.
 
المصدر: روسيا اليوم
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