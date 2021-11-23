6 نصائح لحماية فروة الرأس من الجفاف في الشتاء

هل تعانين من فروة الرأس الجافة والحكة خلال فصل الشتاء؟ إذا كانت إجابتك هي نعم، فإن هذا يعني أنكِ تعانين من القشرة، التي قد تكون مزعجة للكثيرات في العلاج، لكن الشيء الأهم هو الاهتمام بأن تكون فروة الرأس مرطبة، حيث يساعد ترطيب فروة الرأس في نمو الشعر وصحته، ووفقًا لموقع "whowhatwear" تشرح بريدجيت هيل، وهي أخصائية علم الشعر وعلاج فروة الرأس، أن الأمر لا يتعلق فقط بشرب الماء أو السوائل، فبالنسبة لفروة الرأس، فإن العامل المرطب الأكثر أهمية لفروة الرأس هو الدهون.وإليكِ أبرز الطرق لحماية فروة رأسك من الجفاف والقشرة، للحفاظ على جمال شعرك في الشتاء:استخدمي شامبو لطيفتوصي "هيل" باستخدام شامبو لطيف ليس غنيًا بالرغوة بشكل مفرط، وغير مخصص لمكافحة قشرة الشعر.لا تفرطي في الشامبوتقول "هيل": "قللي من استخدام الشامبو بما لا يزيد على مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع".ابحثي عن منتجات لفروة الرأس الجافةعند النظر إلى منتجات الشعر، اختاري تلك المصممة لفروة الرأس الجافة، وغالبًا ما تحتوي هذه الأنواع من المنتجات على مكونات تزيل بلطف البقايا المتركمة من فروة الرأس دون تجريد الجلد من زيوته الطبيعية.اضبطي نظامك الغذائيتوصي هيل بزيادة نظامك الغذائي بمزيد من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية والمرطبة للجسم. بالإضافة إلى ذلك لا تنسي زيادة تناول الماء، وتزويد نظامك الغذائي بمزيد من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية والمرطبة للجسم.اختاري المرطب بحكمةتوصي "هيل" أيضًا باستخدام مرطب جيد للشعر يعتمد على نوع شعرك وملمسه.استخدمي زيوت الشعرزيوت الشعر المصممة لفروة الرأس من الخطوات المهمة أيضًا، ويمكنك استخدام زيت ما قبل الغسيل لتعزيز حاجز الجلد قبل الشامبو، والذي يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من فروة الرأس شديدة الجفاف.