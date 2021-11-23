هكذا كانت "السلطانة هيام" في طفولتها (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة التركية مريم أوزرلي من طفولتها أثارت إعجاب الجمهور، وأشادوا بجمالها وبراءتها بالصورة، مؤكدين انها لا تزال تشبه نفسها إلى حد كبير.



وكانت قد أفادت وسائل إعلام تركية مؤخراً، أن مريم أوزرلي تعاقدت على بطولة مسلسل جديد، اذ من المقرر ان يصوّر في العام المقبل، وبالتحديد في شهر نيسان، لكن لم يُعرف بعد طبيعة دورها فيه.