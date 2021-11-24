المرأة

قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)

Lebanon 24
24-11-2021 | 04:00
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب للممثلة الجزائرية شيرين بوتلة من فيلم فرنسي أدَّت بطولته، وقد أثار جدلًا كبيرًا وغضب المتابعين نظرًا لمشاهده الجريئة.

 

ونشر الممثل الجزائري أيمن الموموني عبر حسابه على "إنستغرام ستوري" لقطة من فيلم شيرين بوتلة بعنوان "Christmas Flow" وبدت على ملامحه الصدمة لما رآه، الأمر الذي دفع المشاهدين لإبداء غضبهم وانفعالهم لما رأوه.

 

وحصد الفيديو المسرب ملايين المشاهدات في وقت قياسي للغاية، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع عن شيرين بوتلة لتأديتها هذا المشهد باعتبار تصرفها حرية شخصية وبين منتقد ومستهجن لتصويرها مشهد مخل بالأخلاق باعتبارها فتاة عربية تنتمي لمجتمع عربي مسلم محافظ.

 

وتتضمن المشهد تبادل قبلات جمعت بين بوتلة وزميلها في الفيلم، وبعض المشاهد الحميمة.

 

 

المصدر: البوابة
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