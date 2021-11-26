13 طريقة تقولي بها للرجل " أنا معجبة بك"

نحن كنساء نجد صعوبة شديدة دوماً في إخبار الرجل بأننا نشعر بالإعجاب والإنجذاب تجاهه، ونرفض أن نعبر عن هذه المشاعر أبداً. ولذلك نتسائل دوماً كيف أخبر شخص بأنني معجبة به؟ الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال تضم طرق عديدة ولكنها بالوقت ذاته بسيطة. لذلك قررنا اليوم أن نخبرك ببعض الطرق لتظهرين إعجابك بشخص ما دون أن تقوليها بالحرف.

١- الخطوة الأولى دوماً والأهم تبدأ من العينين، لذلك حافظي على التواصل البصري. فاحرصي على منحه بعض النظرات من حين لآخر إن كنتما تعملان سوياً أو تتواجدان في تجمعات كبيرة. وبذلك سيدرك على الفور مدى اهتمامك به.

٢- اجعلي له اسم مخصص لا يمكن لأحد أن يناديه بك سواه، فهذه إشارة واضحة منك له بأنه لديه مكانة مختلفة عندك.

٣- الاهتمام بالتفاصيل. نعم، فالرجل يشعر بمدى إعجابك به كلما اهتممتي بتفاصيله كنوع الطعام الذي يحبه مثلاً.

٤- امدحيه واخبريه مدى إعجابك بستايل ملابسه، أو بساعة اليد التي يرتديها.

٥- ابحثي عن شيء ما لا تحبونه أنتما الاثنان واخبريه "هل ترى كم نحن متشابهان".

٦- راسليه من حين لآخر واخبريه أنك وجدتي شيئاً يذكرك به. وبذلك سيعلم أنك تتذكرينه طوال الوقت.

٧- اخلقي أي فرصة حتى تجتمعا سوياً، كمثلاً دعوة على العشاء أو السينما أو عيد ميلاد صديقة.

٨- لا تخفي سعادتك عندما ترينه، فالرجال يلاحظون هذا الأمر سريعاً.

٩- احرصي على التقاط صورة لكما كلما تواجدتما سوياً وعبري له عن مدى اهتمامك بوجود ذكريات تجمع بينكما.

١٠- تذكري نوع المشروب الذي يفضل تناوله دوماً، واطلبيه له عندما تتواجدا سوياً. وتأكدي أن هذا التصرف سيجعله يلاحظ إعجابك به.

١١- اعتمدي على لغة الجسد في إظهار إعجابك. فاحرصي على لمس وجهك وشعرك عند التحدث معه.

١٢- اسأليه عن رأيه في أشياء تخصك، فهذا سيجعله يشعر بمدى تقديرك واهتمامك برأيه.

١٣ - لا تغفلي موعد عيد ميلاده أو أي مناسبة هامة بحياته.

ويمكنك بكل بساطة اخباره أنك معجبة به!