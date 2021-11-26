نجمات تزوجن أكثر من مرة... من هن؟

عندما يبدأ الإنسان بالتفكير بالزواج فأنه يبحث عن شريك حياة يتوافق معه في الكثير من الصفات الشخصية، كما يشعر بجانبه بالأمان والحب لكن قد يكتشف بعد الزواج بأنه أساء اختيار شريك حياته. وهذا ما حصل مع الكثير من النجمات اللواتي تزوجن أكثر من مرة!

إليزابيث تايلورتعتبر النجمة الراحلة إليزابيث تايلور من أكثر الأمثلة شهرة بين نجوم هوليوود، حيث تزوجت 7 مرات من كونراد هيلتون جونيور ومايكل وايلدنج ومايك تود وإدي فيشر وكذلك ريتشارد بيرتون وجون وارنر وأخيرًا، لاري فورتنسكي من عام 1991 إلى عام 1996، وتوفيت تايلور في عام 2011.كيم كاردشيانتزوجت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان ثلاث مرات، كان آخرها من كاني ويست، وأول أزواجها كان دامون توماس، الذي تزوجته عندما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا في عام 2000، وانفصلت عنه في عام 2004، ثم تزوجت من لاعب الدوري الاميركي للمحترفين، كريس همفريز في عام 2011 وأنفصلت عنه بعد 72 يومًا زواج في عام 2013، وتزوجت من المغنى كاني ويست في عام 2014 وأنفصلت عنه في عام 2021، وهي الآن تواعد الممثل الكوميدي ونجم "SNL" بيت ديفيدسون.جينيفر لوبيزتزوجت النجمة جينيفر لوبيز ثلاث مرات وخُطبت خمس مرات، وكان الزوج الأول هو الممثل أوجاني نوا، والزوج الثاني هو الراقص كريس جود ، وخطبت للممثل بن أفليك، وأنفصلت عنه ثم تزوجت من مارك أنتوني في عام 2014، ثم أنفصلت وتمت خطبتها على أليكس رودريجيز، وأنفصلت عنه أيضاً، وعادت لحبيبها السابق بن أفليك.أنجلينا جوليتزوجت النجمة أنجلينا جولي ثلاث مرات، كان أول زواجها من النجم جوني لي ميلر الذى أنفصلت عنه بعد ثلاث سنوات، ثم تزوجت من بيلي بوب ثورنتون وأنفصلت عنه بحلول عام 2003، وواعدت النجم براد بيت في عام 2005 وعقدوا قرانهما في عام 2014 وأنفصلا بشكل قانوني في عام 2019.