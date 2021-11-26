عراقية تفوز بلقب "ملكة جمال العرب".. شاهدوا كيف انهارت لحظة إعلان اسمها (فيديو)

فازت ملكة جمال العراق لعام 2018 مارينا العبيدي بلقب "ملكة جمال العرب" في "مسابقة غير رسمية".

وتصدر اسمها "ترند" شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها خلال بكائها لحظة فوزها باللقب، في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 13 متسابقة من دول عربية مختلفة.

وتشتهر العبيدي (26 عاماً) على الـ"سوشيال ميديا" كفاشينيستا، منذ أن فازت بلقب وصيفة "ملكة جمال العراق" عام 2017 ثم فوزها باللقب في عام 2018، كما لها مشاركات تمثيلية في مسلسلات عدّة على غرار "لخة" و"نعيم وحليمة" وفي فيلم "إلى بغداد"، بالإضافة إلى تقديمها أكثر من برنامج تلفزيوني على قنوات فضائية عراقية.