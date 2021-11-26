عراقية تفوز بلقب "ملكة جمال العرب".. شاهدوا كيف انهارت لحظة إعلان اسمها (فيديو)

فازت ملكة جمال العراق لعام 2018 مارينا العبيدي بلقب "ملكة جمال العرب" في "مسابقة غير رسمية".
وتصدر اسمها "ترند" شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها خلال بكائها لحظة فوزها باللقب، في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 13 متسابقة من دول عربية مختلفة.
#البلوقر العراقية 🇮🇶 #مارينا_العبيدي تفوز بلقب #ملكة_جمال_العرب لعام 2021#Dalal_Raffa pic.twitter.com/YSh0wt1AbV
— Դալալ Ռաֆի🇱🇾🌸❤ (@DalalRaffa) November 25, 2021
#البلوقر العراقية 🇮🇶 #مارينا_العبيدي تفوز بلقب #ملكة_جمال_العرب لعام 2021#Dalal_Raffa pic.twitter.com/YSh0wt1AbV
وتشتهر العبيدي (26 عاماً) على الـ"سوشيال ميديا" كفاشينيستا، منذ أن فازت بلقب وصيفة "ملكة جمال العراق" عام 2017 ثم فوزها باللقب في عام 2018، كما لها مشاركات تمثيلية في مسلسلات عدّة على غرار "لخة" و"نعيم وحليمة" وفي فيلم "إلى بغداد"، بالإضافة إلى تقديمها أكثر من برنامج تلفزيوني على قنوات فضائية عراقية.