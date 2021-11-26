نبيلة عواد "دايما محتدّة"... شاهدوا هذه الصورة!

نشر الاعلامي في قناة الـ"أم تي في" جان نخول، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام" لزمليته ومقدمة برنامج "صاروا مية" نبيلة عواد.

وعلّق على الصورة قائلا: "دايما محتدّة".