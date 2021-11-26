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المرأة
نبيلة عواد "دايما محتدّة"... شاهدوا هذه الصورة!
Lebanon 24
26-11-2021
|
08:00
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نشر الاعلامي في قناة الـ"أم تي في" جان نخول، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام" لزمليته ومقدمة برنامج "صاروا مية" نبيلة عواد.
وعلّق على الصورة قائلا: "دايما محتدّة".
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