المرأة

بعد غياب طويل بسبب المرض... الاعلامية الشهيرة تظهر لاول مرّة

Lebanon 24
26-11-2021 | 14:00
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ظهرت الإعلامية المصرية المعروفة، إيمان الحصري، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح طريق الكباش، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب بسبب تعرضها لأزمة صحية.

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على عودة الإعلامية إيمان الحصري مرة أخرى للساحة الإعلامية بعد فترة مرضها، حيث تشارك في احتفالية اليوم من طريق الكباش بالأقصر.

ونشر نبيل الحلفاوى عبر تويتر صورة لإيمان الحصري وغرد عليها: "ألف حمد لله على سلامتك".

وكانت الإعلامية إيمان الحصرى تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أشهر عقب خطأ طبى حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية، ولا تزال تواصل العلاج حتى الآن.

وأجرت إيمان الحصرى عملية جراحية، الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتجت عنها ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية الأولى.
المصدر: روسيا اليوم
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