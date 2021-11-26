قبل الشهرة... كيف كان شكل أنف جورجينا رودريغز؟ (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعارضة الأزياء جورجينا رودريغز قبل الشهرة.

وبدا أن جورجينا أجرت عمليات تجميل لأنفها إذ ظهر شكل أنفها سابقًا غير ما هو عليه اليوم.