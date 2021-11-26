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المرأة
قبل الشهرة... كيف كان شكل أنف جورجينا رودريغز؟ (صور)
Lebanon 24
26-11-2021
|
16:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعارضة الأزياء جورجينا رودريغز قبل الشهرة.
وبدا أن جورجينا أجرت عمليات تجميل لأنفها إذ ظهر شكل أنفها سابقًا غير ما هو عليه اليوم.
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