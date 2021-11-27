هل أنتِ محظوظة؟ اكتشفي ذلك من خطوط كفك

ان قراءة الكف موجودة في الثقافة الشعبية لمختلف الشعوب منذ العصور القديمة. بشكل عام هناك 7 خطوط في اليد وهي خط الحياة، خط الرأس،خط القلب، تلة فينوس، خط الشمس، خط عطارد وخط النصيب.

هذه الخطوط يمكنها أن تكشف ما إن كنت من الفئة المحظوظة أو غير المحظوظة.

تمعني في كف يدك ثم قارني الشكل مع الصور واختاري.

الصورة رقم 1

نعم أنت محظوظة جداً والطاقة الإيجابية تحيط بك لأنك من النوع المحب والمخلص والباحث وبشكل دائم عن التناغم. هناك التوازن الكبير بين المنطق والعاطفة في حياتك وعليه الحظ دائماً حليفك. في الحب والمال أنت محظوظة أيضاً. أنت بشكل عام من النوع الذي يخرج أفضل ما في خصال الآخرين لانك تنقلين حظك الجيد اليهم.

الصورة رقم 2

لست أكثر الناس حظاً ولكنه على الاقل ليس سيئاً للغاية. رغم كونك مشهورة في محيطك ومحبوبة ولكن الحظ يعاندك كثيراً وحتى وحين لا يقوم بذلك، فهو يقف على الحياد ولا يقف في صفك الا في حالات نادرة. في الحب حظك غير واضح، سيكون هناك الكثير من الفرص للقاء شريك حياتك المحتمل، ولكن نسبة الارتباط به متأرجحة. فالحظ سيوفر الفرص ولن يتدخل أكثر من ذلك.

الصورة رقم 3

أنت محظوظة الى حد ما.. ولكنك في الواقع لا تعولين كثيراً عليه. أنت من النوع الإجتماعي الذي يفهم جيداً شخصيات الاخرين وعليه غالباً ما تقلبين المواقف لصالحك وتحصلين على ما تريدينه. في الحب حظك مقبول، ليس خارقاً ولكنه لن يعاندك في المستقبل.

الصورة رقم 4

أنت محظوظة جداً فالخط هذا يدل على السعادة. الحظ الجيد يرافقك في كل خطوة تقومين بها، ودائماً تجدين السعادة حتى حين لا تتوقعينها. في الحب عليك ان تكوني "عدائية" أكثر. حظك الجيد والسعادة الناجمة عن ذلك جعلتك لينة بعض الشيء وبالتالي لجعل حظك أفضل في الحب عليك المبادرة بأسلوب عدائي الى حد ما.

الصورة رقم 5

حظوظك في الحياة بشكل عام مقبولة، فالحظ على ما يبدو يقف على الحياد. ولكن الخبر الجيد هنا هو أنه في الحب والزواج الحظ حليفك. الخط هذا يدل على أنك ستلتقين في المستقبل القريب برجل وسترتبطين به وسيكون من النوع الذي تحتاجين اليه بشدة، محب وداعم ويقدر خصالك.

الصورة رقم 6

انت محظوظة في الحياة المهنية وفي المال وفي الحب. في الحب حظك مرتفع جداً ولكنك لا تحتاجين اليه لانك امرأة جذابة وإجتماعية تجذب كل من حولها خصوصاً الجنس الاخر بسهولة تامة. في الحياة المهنية أنت دائماً تحقيقين أهدافك. الخط هذا يدل على أن مفاجأة ما في طريقها اليك قريباً، قد تكون خدمة غير متوقعة من أحد أو سفر الى مكان ما.