مواليد هذه الأبراج يتحكمون بالآخرين... هل زوجك من بينهم؟

مواليد بعض الأبراج يتسمون برغبتهم الدائمة في التحكم بالآخرين. ولهذا يسعون دائماً إلى فرض آرائهم ومخططاتهم. ولا يستمعون إلى وجهات نظر الآخرين ولا يهتمون لمشاعرهم. فراقبي تصرفات زوجك جيداً. هل هو أحد هؤلاء؟ إعرفي هذا من خلال برجه.

الجوزاء

إذا كان زوجك من برج الجوزاء، فهذا يدل على أنه يحب أن يكون الرابح دائماً. كما أنه يحب الفخر بإنجازاته وإن كانت بسيطة جداً ويسعى إلى الحصول على الثناء. وعندما يتكلم يعرف جيداً كيف يختار الكلمات التي تساعده على تحقيق أهدافه. قد يخفي حقيقة مشاعره أحياناً لكن تأكدي أنه يعرف تماماً ما يريد ويثق بقدرته على الحصول عليه.

الميزان

يحب مولود الميزان أن يعيش في محيط يشعر كل الأشخاص الموجودين فيه بالفرح. كما أنه يفضل الابتعاد عن الخلافات. ويمكنه التحكم بمشاعرك وبمشاعر الأشخاص الآخرين من خلال قدرته الدائمة على التحلي بالإيجابية. فهذا يجذب الجميع إليه ويجعلهم يستمعون إلى آرائه.

الحوت

يحب مولود برج الحوت أن يكون القائد دائماً. ولهذا ينتبه إلى كل ما يقوله الآخرون وما يقومون بهم من أجل إبداء ملاحظاته ومحاسبتهم. ويمكن المديح أن يجعله يزداد فخراً بنفسه. لكن هذا يمنعه من الانتباه إلى أخطائه في بعض الأحيان. كما أنه لا يحب المنافسة. فانتبهي إذا كان زوجك من برج الحوت وجدي الطريقة المناسبة لتحصلي على ما تريدين من دون جدال أو نقاش.

العقرب

لا يهتم مولود العقرب بالأهداف الصغيرة. لذا ترين أنه يدعك تفعلين غالباً كل ما تريدين. إلا أنّه سرعان ما يرسم الحدود عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهدافه الكبرى. وهكذا يرفض أن تقاطعي تفكيره أو كلامه. ومما لا شكّ فيه أنه يتمتع بكاريزما وجاذبية تجعلانك تستمتعين إلى كل يقوله باهتمام وتساعدينه على تحقيق أهدافه.

القوس

إذا كان زوجك من برج القوس، فهذا يعني أنّه يتمتع بشخصية جذابة. وهو لا يهدف إلى التحكم بك. إلا أن جاذبيته هي ما يدفعك إلى القيام بما يحب. فطريقة تفكيره المنطقي تجعلك تشعرين بالثقة به وبكل قراراته ومخططاته.

الجدي

يعني انتماء زوجك إلى برج الجدي أنه يحب دائماً التميز وأن يشار إليه بالإصبع. وفي المقابل يرفض الإخفاق ويريد أن يحتل المرتبة الأولى حتى في إطار تعامله معك. فهو لا يثق كثيراً بآراء الأشخاص المحيطين به ويفضل الاعتماد على نفسه في كل أمر. لذا فهو يريد أن تستمعي دائماً إلى نصائحه وتنفذيها.