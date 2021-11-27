نصائح وتوصيات للحصول على ابتسامة مثالية

تؤثر الابتسامة المشرقة بشكل كبير في حياة الإنسان، من زيادة الثقة في النفس إلى المساعدة على النجاح في مقابلة العمل والحصول على الوظيفة المنشودة. فالابتسامة هي أول ما يلحظه الشخص عند اللقاء بكم، وهي تساهم في تكوين الانطباع الأولي عنكم لدى مديركم في العمل أو شريك حياتكم المحتمل عند اللقاء الأول. ومع اقتراب موسم الأعياد والاحتفالات، تخبرنا الدكتورة شايستا صديقي، طبيبة الأسنان البريطانية التي تمارس طب الأسنان حالياً في عيادة Dental Studio في دبي، عن أبرز الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على ابتسامة ساحرة.





2. الإقلاع عن التدخين: يسبّب التدخين بقعاً على سطح الأسنان ويضرّ باللثّة والصحة العامة للجسم.



3. الالتزام بالغذاء الصحي: حاولوا تجنّب الأطعمة الغنية بالسكريات والنشويات والتخفيف من بعض المشروبات كالقهوة والشاي وشراب العنب الأحمر، حيث تؤذي هذه الأطعمة طبقة الميناء وتُحدث البقع والتآكل فيها.



4. مسح سطح الأسنان الأمامية باللسان قبل الابتسام، مما يمنحها بريقاً جميلاً.



5. إبقاء مسافة بين الفكّين عند التقاط الصور؛ مع الحرص على التقاطها من الزاوية المناسبة.



6. الحديث مع طبيب الأسنان حول خيارات تبييض الأسنان: يعدّ ذلك طريقةً ممتازةً للحصول على ابتسامة مثالية.



7. التدريب المستمر على الابتسامة أمام المرآة: أفضّل شخصيّاً الابتسامة العريضة، لذلك أنصح بإظهار أسنانكم إذا كنتم من أصحاب الابتسامة العريضة، أما إذا كانت حركة الفم لديكم محدودة فلا مانع من إغلاقه عند الابتسام. ويمكنكم التدرّب دوماً أمام المرآة لمعرفة الخيار الأنسب لكم.



8. الاسترخاء والابتسام بطريقة تعبّر عن الثقة بالنفس: لا تقتصر فوائد الابتسام على تحسين المزاج، بل تتعداه إلى زيادة المناعة وتخفيض ضغط الدم وتقليل الألم والتوتر.



وأخيراً، من الضروري فحص الأسنان باستمرار للحفاظ على الابتسامة المثالية، إذ يحتاج بعض الأشخاص للقيام ببعض الإجراءات الإضافية للحصول على الابتسامة المثالية، لذا عليكم التحدث مع طبيب الأسنان حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك. وتشكّل الابتسامة جزءاً مهماً من شخصيتكم، لذا ننصح بالاعتناء الدائم بالأسنان والحفاظ على ابتسامة عريضة وواثقة. 1. تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً واستخدام خيط التنظيف كل يوم: يساعد ذلك في الحفاظ على صحة اللثة وحمايتها من الالتهابات، ويمنع رائحة الفم الكريهة.2. الإقلاع عن التدخين: يسبّب التدخين بقعاً على سطح الأسنان ويضرّ باللثّة والصحة العامة للجسم.3. الالتزام بالغذاء الصحي: حاولوا تجنّب الأطعمة الغنية بالسكريات والنشويات والتخفيف من بعض المشروبات كالقهوة والشاي وشراب العنب الأحمر، حيث تؤذي هذه الأطعمة طبقة الميناء وتُحدث البقع والتآكل فيها.4. مسح سطح الأسنان الأمامية باللسان قبل الابتسام، مما يمنحها بريقاً جميلاً.5. إبقاء مسافة بين الفكّين عند التقاط الصور؛ مع الحرص على التقاطها من الزاوية المناسبة.6. الحديث مع طبيب الأسنان حول خيارات تبييض الأسنان: يعدّ ذلك طريقةً ممتازةً للحصول على ابتسامة مثالية.7. التدريب المستمر على الابتسامة أمام المرآة: أفضّل شخصيّاً الابتسامة العريضة، لذلك أنصح بإظهار أسنانكم إذا كنتم من أصحاب الابتسامة العريضة، أما إذا كانت حركة الفم لديكم محدودة فلا مانع من إغلاقه عند الابتسام. ويمكنكم التدرّب دوماً أمام المرآة لمعرفة الخيار الأنسب لكم.8. الاسترخاء والابتسام بطريقة تعبّر عن الثقة بالنفس: لا تقتصر فوائد الابتسام على تحسين المزاج، بل تتعداه إلى زيادة المناعة وتخفيض ضغط الدم وتقليل الألم والتوتر.وأخيراً، من الضروري فحص الأسنان باستمرار للحفاظ على الابتسامة المثالية، إذ يحتاج بعض الأشخاص للقيام ببعض الإجراءات الإضافية للحصول على الابتسامة المثالية، لذا عليكم التحدث مع طبيب الأسنان حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك. وتشكّل الابتسامة جزءاً مهماً من شخصيتكم، لذا ننصح بالاعتناء الدائم بالأسنان والحفاظ على ابتسامة عريضة وواثقة.