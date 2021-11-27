المرأة

الموت يُحزن إعلامية الـ"أو تي في" مرّة جديدة... خسرت والدها وعمّها بأقل من 20 يوماً (صور)

Lebanon 24
27-11-2021 | 23:00
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نعت الاعلامية في قناة الـ"او تي في" جويل بو يونس عمّها، بعد أقل من 20 يوما من وفاة والدها. ونشرت عبر صفحتها على "فيسبوك" ورقة نعوة، أرفقتها بالتعليق:
"للي عم بيصير معنا شي متل الكذبة...طيب ليش؟ ما صرلنا ٢٠ يوم مودعين بيّي حبيب قلبي لحتى صار الوقت اليوم لنودع كمان عمي هيك فجأة....كتير هيك والله...يمكن فوق بتنتبهوا على بعضكن اكتر انتو اللي ما افترقتو يوم عن بعضكن عهالارض...رح اشتاق يا عمي طلّ الصبح انا وفالّي عالشغل وتقللي "الله معك يا عمي" بعدما كان بيي يقللي "عدرا معك"....سلملي على بيي يا عمي وقللوا اشتقتلو كتير...العدرا معكن".
 
 
 
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