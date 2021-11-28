24
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
إطلالة جذابة ومثيرة لاعلامية الـ"أم تي في".. شاهدوا نبيلة عواد بتوب دانتيل مكشوف الصدر! (صور)
Lebanon 24
28-11-2021
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة. فارتدت توب "دانتيل" أسود اللون، ومكشوف عند الصدر، بالاضافة إلى جينز.
مواضيع ذات صلة
مذيعة أخبار الـ MTV بإطلالة أنيقة بالأبيض.. شاهدوا كيف بدت نبيلة عواد
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV بإطلالة أنيقة بالأبيض.. شاهدوا كيف بدت نبيلة عواد
28/11/2021 11:24:21
28/11/2021 11:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV بإطلالة ساحرة بالأبيض.. شاهدوا كيف بدت نبيلة عواد
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV بإطلالة ساحرة بالأبيض.. شاهدوا كيف بدت نبيلة عواد
28/11/2021 11:24:21
28/11/2021 11:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV بإطلالة صيفية بامتياز.. ظهرت بشورت ومن دون ماكياج شاهدوا كيف بدت نبيلة عواد (صورة)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV بإطلالة صيفية بامتياز.. ظهرت بشورت ومن دون ماكياج شاهدوا كيف بدت نبيلة عواد (صورة)
28/11/2021 11:24:21
28/11/2021 11:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نسرين طافش بإطلالة ساحرة.. شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
نسرين طافش بإطلالة ساحرة.. شاهدوا كيف بدت
28/11/2021 11:24:21
28/11/2021 11:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نبيلة عواد
إطلالة
تابع
الأكثر قراءة
دعوة تجتاح الصفحات في لبنان.. هذا ما سيحصل صباح الإثنين
Lebanon 24
دعوة تجتاح الصفحات في لبنان.. هذا ما سيحصل صباح الإثنين
13:44 | 2021-11-27
27/11/2021 01:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ إلى اللبنانيين بشأن المنتجات الغذائية.. انتبهوا إلى هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
نداءٌ إلى اللبنانيين بشأن المنتجات الغذائية.. انتبهوا إلى هذا الأمر فوراً
07:25 | 2021-11-27
27/11/2021 07:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. مبالغ بالملايين تنهمِر وحفلة بـ"300 ألف"!
Lebanon 24
في بيروت.. مبالغ بالملايين تنهمِر وحفلة بـ"300 ألف"!
15:09 | 2021-11-27
27/11/2021 03:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يضبط سعر الدولار.. وهذا ما سيحصل مع إقفال تطبيقاته
Lebanon 24
حلّ يضبط سعر الدولار.. وهذا ما سيحصل مع إقفال تطبيقاته
12:00 | 2021-11-27
27/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يتحكمون بالآخرين... هل زوجك من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يتحكمون بالآخرين... هل زوجك من بينهم؟
11:00 | 2021-11-27
27/11/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:00 | 2021-11-28
مايا دياب تعانق رجلا وهي بروح الاستحمام... من يكون؟! (صورة)
03:16 | 2021-11-28
الحلاق مغروم بابنة كارلا حداد: حب من طرف واحد! (صور)
02:00 | 2021-11-28
ممثلة لبنانية بروب الاستحمام وتأكل التوت: "شو رايقة"! (فيديو)
23:00 | 2021-11-27
الموت يُحزن إعلامية الـ"أو تي في" مرّة جديدة... خسرت والدها وعمّها بأقل من 20 يوماً (صور)
16:00 | 2021-11-27
نصائح وتوصيات للحصول على ابتسامة مثالية
14:00 | 2021-11-27
صورة غريبة للنجمة التركية ديميت أوزديمير
فيديو
حوت عملاق كاد أن يبتلع زورقا! (فيديو)
Lebanon 24
حوت عملاق كاد أن يبتلع زورقا! (فيديو)
02:00 | 2021-11-28
28/11/2021 11:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة Vivo الذكية ستنافس آبل وهواوي.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة Vivo الذكية ستنافس آبل وهواوي.. هذه مواصفاتها (فيديو)
05:00 | 2021-11-27
28/11/2021 11:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
03:00 | 2021-11-27
28/11/2021 11:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact