إطلالة جذابة ومثيرة لاعلامية الـ"أم تي في".. شاهدوا نبيلة عواد بتوب دانتيل مكشوف الصدر! (صور)

نشرت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة. فارتدت توب "دانتيل" أسود اللون، ومكشوف عند الصدر، بالاضافة إلى جينز.