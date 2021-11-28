إيمي سمير غانم بصورة مع والدتها الراحلة... وتعلّق: آسفة أنا في عالم تاني

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عبر حسابها على إنستغرام، صورة لها برفقة والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، وشقيقتها دنيا.



وتركت إيمي تحت الصورة تعليقًا مؤثرًا، قالت فيه: "وحشتيني اوي، مش عارفه استوعب فراقك انتي وبابي وللاسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني أنا ودنيا موجوده قدام عيني وبتخليني كل يوم بعيط، بحاول اتلهي في حاجات بس ارجع واقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي،، أنا آسفة اني بشارك معاكوا النكد ده، بس أنا في عالم تاني و انشاءالله ربنا يكتب لي أروح اعمل عمره عشان أكيد هكون أحسن باذن الله، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".