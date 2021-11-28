المرأة

الحلاق مغروم بابنة كارلا حداد: حب من طرف واحد! (صور)

Lebanon 24
28-11-2021 | 03:16
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نشرت الاعلامية كارلا حداد فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه ابنتها ليا وهي تقص شعرها.

وقد قال مصفف الشعر لليا إنه يحبها، لترد عليه بكلمة "أوك". فالتفت إلى والدتها قائلا "حب من طرف واحد".
 
 
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كارلا حداد

مصفف شعر

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