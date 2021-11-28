الحلاق مغروم بابنة كارلا حداد: حب من طرف واحد! (صور)

نشرت الاعلامية كارلا حداد فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه ابنتها ليا وهي تقص شعرها.



وقد قال مصفف الشعر لليا إنه يحبها، لترد عليه بكلمة "أوك". فالتفت إلى والدتها قائلا "حب من طرف واحد".