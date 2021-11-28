23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
الحلاق مغروم بابنة كارلا حداد: حب من طرف واحد! (صور)
Lebanon 24
28-11-2021
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الاعلامية كارلا حداد فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه ابنتها ليا وهي تقص شعرها.
وقد قال مصفف الشعر لليا إنه يحبها، لترد عليه بكلمة "أوك". فالتفت إلى والدتها قائلا "حب من طرف واحد".
مواضيع ذات صلة
بعيدا عن الشاشة كارلا حداد "وحشة" في الـ"gym"... شاهدوا الصور!
Lebanon 24
بعيدا عن الشاشة كارلا حداد "وحشة" في الـ"gym"... شاهدوا الصور!
28/11/2021 17:47:30
28/11/2021 17:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تقتحم استديو الاخبار... أين هم يزبك وهبة وبسام أبو زيد وماريو عبود؟ (فيديو)
Lebanon 24
كارلا حداد تقتحم استديو الاخبار... أين هم يزبك وهبة وبسام أبو زيد وماريو عبود؟ (فيديو)
28/11/2021 17:47:30
28/11/2021 17:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد وطوني أبو جودة كبرت وأصبحت شابة.. شاهدوا كيف احتفل والدها بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد وطوني أبو جودة كبرت وأصبحت شابة.. شاهدوا كيف احتفل والدها بعيد ميلادها (صور)
28/11/2021 17:47:30
28/11/2021 17:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تلفت الأنظار بإطلالتها.. "جمبسوت" ضيق أظهر جمال قوامها (صور)
Lebanon 24
كارلا حداد تلفت الأنظار بإطلالتها.. "جمبسوت" ضيق أظهر جمال قوامها (صور)
28/11/2021 17:47:30
28/11/2021 17:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد
مصفف شعر
تابع
الأكثر قراءة
دعوة تجتاح الصفحات في لبنان.. هذا ما سيحصل صباح الإثنين
Lebanon 24
دعوة تجتاح الصفحات في لبنان.. هذا ما سيحصل صباح الإثنين
13:44 | 2021-11-27
27/11/2021 01:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. مبالغ بالملايين تنهمِر وحفلة بـ"300 ألف"!
Lebanon 24
في بيروت.. مبالغ بالملايين تنهمِر وحفلة بـ"300 ألف"!
15:09 | 2021-11-27
27/11/2021 03:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يتحكمون بالآخرين... هل زوجك من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يتحكمون بالآخرين... هل زوجك من بينهم؟
11:00 | 2021-11-27
27/11/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يضبط سعر الدولار.. وهذا ما سيحصل مع إقفال تطبيقاته
Lebanon 24
حلّ يضبط سعر الدولار.. وهذا ما سيحصل مع إقفال تطبيقاته
12:00 | 2021-11-27
27/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج مشهورة بالبخل... هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
5 أبراج مشهورة بالبخل... هل أنت من بينها؟
00:15 | 2021-11-28
28/11/2021 12:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:25 | 2021-11-28
هذه هي الابراج التي تتخذ قرارات مصيرية بشكل مفاجىء
08:00 | 2021-11-28
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
05:00 | 2021-11-28
نوال الزغبي بـ"pyjama" حمراء وجالسة أمام النافذة... ومتابع يُعلّق: "انزلي ربنا يخليكي" (صورة)
04:00 | 2021-11-28
مايا دياب تعانق رجلا وهي بروب الاستحمام... من يكون؟! (صورة)
02:00 | 2021-11-28
ممثلة لبنانية بروب الاستحمام وتأكل التوت: "شو رايقة"! (فيديو)
00:24 | 2021-11-28
إطلالة جذابة ومثيرة لاعلامية الـ"أم تي في".. شاهدوا نبيلة عواد بتوب دانتيل مكشوف الصدر! (صور)
فيديو
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
08:00 | 2021-11-28
28/11/2021 17:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
07:15 | 2021-11-28
28/11/2021 17:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت عملاق كاد أن يبتلع زورقا! (فيديو)
Lebanon 24
حوت عملاق كاد أن يبتلع زورقا! (فيديو)
02:00 | 2021-11-28
28/11/2021 17:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact