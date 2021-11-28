المرأة

مايا دياب تعانق رجلا وهي بروب الاستحمام... من يكون؟! (صورة)

Lebanon 24
28-11-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-891096-637736922271313603.jpg
Doc-P-891096-637736922271313603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتواجد الفنانة مايا دياب في تركيا لاحياء حفل غنائي. ونشرت من الفندق حيث تُقيم صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "تويتر"، وهي تعانق خبير تجميل. 
وعلّقت على الصورة قائلة: "أنظروا من هنا".
 
No description available.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تركيا تحظر دخول القادمين إليها من 5 دول من بينها جنوب إفريقيا بسبب تفشي متحور جديد لفيروس كورونا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/11/2021 17:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مايا دياب بإطلالة جريئة...شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
lebanon 24
28/11/2021 17:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: اعتقال العشرات خلال احتجاج على انهيار سعر الليرة
lebanon 24
28/11/2021 17:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ10 مليارات دولار.. صندوق إماراتي لدعم الاستثمارات في تركيا
lebanon 24
28/11/2021 17:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مايا دياب

تركيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:25 | 2021-11-28
08:00 | 2021-11-28
05:00 | 2021-11-28
03:16 | 2021-11-28
02:00 | 2021-11-28
00:24 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website