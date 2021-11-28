مايا دياب تعانق رجلا وهي بروب الاستحمام... من يكون؟! (صورة)

تتواجد الفنانة مايا دياب في تركيا لاحياء حفل غنائي. ونشرت من الفندق حيث تُقيم صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "تويتر"، وهي تعانق خبير تجميل.

وعلّقت على الصورة قائلة: "أنظروا من هنا".