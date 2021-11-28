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المرأة
مايا دياب تعانق رجلا وهي بروب الاستحمام... من يكون؟! (صورة)
Lebanon 24
28-11-2021
|
04:00
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تتواجد الفنانة مايا دياب في تركيا لاحياء حفل غنائي. ونشرت من الفندق حيث تُقيم صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "تويتر"، وهي تعانق خبير تجميل.
وعلّقت على الصورة قائلة: "أنظروا من هنا".
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