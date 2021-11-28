إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)

أثارت الإعلامية حليمة بولند ضجة كبيرة بعد استعراضها لكمية كبيرة من المجوهرات الذهبية خلال تواجدها في سلطنة عمان.وحرصت الاعلامية الكويتية على توثيق زيارتها من خلال مقاطع فيديو على تطبيق "سناب شات" واستعرضت بفخر لحظات ارتدائها عدة قلائد وسلاسل ضخمة من الذهب التقليدي الثمين، وبدت في غاية السعادة وهي مُغطاة بالذهب العُماني.ورغم أن حليمة لم توضح سبب هذا الاستعراض وما إذا كان هذا الذهب قدم لها كهدية أم أنها تجربه فقط، ولكنها أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وتعرض للكثير من الانتقادات القاسية على استعراضها لكمية كبيرة من الذهب في وقت يعاني منها الكثير من الشعوب العربية من الفقر والجوع والعوز.واكتفت بولند بالتعليق على الفيديوهات التي بثتها بالقول: "شكراً أهل عُمان على الدلع، غرقوني بالذهب".وكانت الإعلامية المثيرة للجدل أحدثت ضجة كبيرة لحظة وصولها إلى السلطنة قبل أيام بعدما أعلنت عن فقدان حقيبتها في المطار، ومن بعدها تم العثور عليها مع أحد الأشخاص، الذي أخذها عن طريق الخطأ. لتعود بولند لاحقا، وتوضح أنها تمكنت من استرداد حقيبتها المفقودة.