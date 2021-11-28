هذه هي الابراج التي تتخذ قرارات مصيرية بشكل مفاجىء

الانفصال صعب، ويجد بعض الناس أنّ إخبار شريكهم أنهم يريدون إنهاء ذلك أمر صعب للغاية. بدلاً من ذلك، يختارون طريق التجنب بدلاً من أن يكونوا مباشرين وصادقين بشأن مشاعرهم. وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنتِ معرضة لخطر الانفصال رغم تجاهلك أحياناً كل الإشارات التي تجعلك تشعرين أنّ الإنفصال قادماً عاجلاً أم آجلاً. اكتشفي الأبراج التي تنفصل بشكل مفاجئ من دون سابق إنذار.برج الحمليميل الحمل لإفتعال المشاكل بشكل دائم فإمكانية حسمه قراره من دون التفكير ملياً به وارد جداً. في الواقع الحمل قد لا يكون قد قرر الإنفصال بشكل مسبق ولكن في خضم شجار ما، سيقوم ومن دون سابق إنذار بإبلاغ الشريكة بأن العلاقة إنتهت ولم يعد يريد أن يكون جزءاً منها. أحياناً قد لا يتطلب الأمر مشاجرة، بل أمر ما تحمس الحمل بسببه ويريد السعي من أجله والعلاقة تمنعه من القيام بذلك حينها سيقرر بأنه لن يستمر بهذه العلاقة وسيقوم بالسعي خلف ما يمنحه السعادة والرضا عن الذات. الأمر بهذه البساطة والأنانية مع الحمل، فحين يقرر بأنه يريد القيام بأمر ما سيقوم به ولو كان على حساب مشاعر الشريكة.برج الجوزاءبالنسبة للجوزاء العلاقة تعني الشعور بالإختناق ولهذا السبب نجده يقرر الإنفصال بشكل مفاجئ حتى ولو كان العلاقة مستمرة منذ سنوات طويلة. في الواقع كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتعرف الجوزاء على شخص ما يجده أكثر إثارة للإهتمام من الشريكة وعليه هو لن يتردد قبل التخلي عن شريكته التي وقفت الى جانبه ودعمته في كل مراحل حياته. الجوزاء وبمجرد تحول العلاقة الى ما هو متوقع فإنه سيشعر بالملل وحينها أسهل قرار يمكنه أن يتخذه هو الإنفصال. بعد الإنفصال قد يدخل في علاقة وبشكل فوري مع الآخر الذي وجده أكثر إثارة للإهتمام من الشريكة أو قد يمضي بعض الوقت بمفرده قبل الإنطلاق في مغامراته العاطفية.برج السرطانكما هو معروف السرطان يقمع الكثير من المشاعر خصوصاً السلبية منها ويحاول التعامل معها على أنها غير موجودة.. ولكنها عاجلاً أم آجلاً تنفجر وتؤدي الى الدمار الكلي. وحينها سيقرر البرج هذا الإنفصال بشكل مفاجئ عن الشريكة رغم أن الحياة العائلية هي من الأمور التي يعيش من أجلها السرطان.برج العقربيُحب العقرب إكتشاف الأمور الجديدة وهو يتعامل مع حياته على أنها رحلة عليه جعلها أجمل وأفضل رحلة ممكنة. البرج المغامر هذا يحتاج الى حريته والى تعلم كل ما هو جديد بشكل دائم وهذا ما يؤثر على علاقته.. فهو وحين يقرر بأنه حان الوقت للمضي قدماً سيترك كل شيء ويرحل من دون أن يتردد للحظة واحدة. لا يمنح القوس التفاصيل أهمية كبيرة بل يركز وبشكل دائم على الصورة كاملة وهذا ما يجعل إتخاذه قرار الانفصال المفاجئ سهل للغاية لانه سيكون قد رسم صورة كاملة لمستقبله وبالتالي هو مستعد ومتحمس للمضي قدماً.برج الدلويبدأ التفكير بالإنفصال بالنسبة للدلو حين يشعر بأنّ العلاقة تقيده أو تمنعه من القيام بالأمور التي يريد القيام بها. الدلو الذي يضع أهمية كبيرة على إستقلاليته وعلى حريته مستعد للتخلي عن العلاقة من أجل إستعادة ما يجعله سعيداً. . البرج هذا لا يقارب الأمور من زواية عاطفية بل من خلال العقل والمنطق والتحليل ولهذا السبب يقوم وبشكل مفاجئ بحسم الأمور وإنهاء العلاقة.