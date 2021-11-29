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المرأة
مواليد 3 ابراج لا يهزمون.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
29-11-2021
|
01:10
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لا يمكن هزيمة مواليد 3 ابراج لأنهم يحولون نقاط الضعف الى قوة. وهذا يعني انهم يتمتعون بالعديد من الصفات التي تساعدهم على الاستفادة حتى من الظروف الصعبة من اجل تحقيق اهدافهم.
الاسد
تعتبر مولودة الاسد من اكثر مواليد الابراج ثقة بالنفس ومعرفة للخطوات التي يتعين عليها القيام بها من اجل الوصول الى اهدافها الاكثر دقة. وهي لا تشكو حين تصطدم بالمصاعب، بل انها يمكن ان تقوم بتغيير مخططها من اجل الوصول الى النتيجة الايجابية. وتعد هذه المولودة من الاشخاص الاكثر وداً. وهو ما يسعى بعضهم الى استغلاله من اجل الاستفادة من طاقاتها. الا ان هذا الود يقترن لديها بالذكاء. وهو ما يمنحها الطاقة اللازمة لتحويل مسار الامور لكي تصب في مصلحتها. ويرى الكثيرون انها من الاكثر وفاءً على المستوى العاطفي والاجتماعي. وهذا ما يمكن ان يجعل شريك حياتها والمقربين منها يتمسكون بحضورها في مختلف المواقف والاحداث. ومن الممكن ان تظهر بعض التسلط وهو ما يعتبره بعضهم نقطة ضعف لديها. الا انها تحول هذا الى عامل ايجابي في حياتها حيث تفرض آراءها فقط في الاوقات والظروف التي تتطلب ذلك.
الحوت
من الممكن ان تسبح مولودة هذا البرج عكس التيار اذا تطلبت الظروف والمصلحة العامة ذلك. ولهذا ليس من الصعب بالنسبة اليها ان تحقق اهادفها الكبرى. كما انها تمتلك القدرة على التكيف مع كل المتغيرات التي يمكن ان تحدث من حولها. ومن نقاط ضعفها انها حساسة الى حد كبير وتتفاعل مع الكثير من المواقف بطريقة انفعالية. الا ان هذا لا يعني انها ضعيفة، بل انها سرعان ما تحول هذه الحساسية الى فعل وتسعى الى تصحيح الاخطاء والى تغيير مجرى الامور على نحو ايجابي. فهي من الاشخاص الذين لا يحبون الوقوف في مكان واحد والحفاظ على الوضع نفسه لمدة طويلة. كما انها تمتلك الطاقة التي تساعدها على التحرك والتفكير في الازمات. ولهذا فإنها غالباً ما تعتبر من المتفوقين في مجال عملها كما في علاقاتها الاجتماعية. وهي تتسم بالنشاط الفكري الذي يتيح لها ملاحظة الاخطاء والحرص على تصحيحها. وهو ما يجعل مسيرتها في الاتجاهات المختلفة سليمة بل حافلة بالانجازات وان كانت صغيرة.
الدلو
تعتبر مولودة برج الدلو من مواليد الابراج الاكثر قوة والذين يحولون نقاط الضعف الى قوة. لذا لا يمكن تحديها او هزيمتها غالباً. فهي لا تقبل الخسارة وحين تأخذ قراراً ما فإنها تسعى بكل ما لديها من قوة الى تنفيذه. ويصفها المحيطون بها بالعنيدة. ويرى بعضهم انها صفة سلبية الا انها غالباً ما تستخدمها في الاتجاه الايجابي. فهي تصر على تنفيذ مخططاتها وعلى تصحيح الاخطاء التي يرتكبها الآخرون. كما انها تجد دائماً الفرصة المناسبة التي يمكنها الاستفادة منها من اجل الوصول الى النهاية السعيدة. قد تبدو احياناً متكبرة. الا انها في الواقع تثق بنفسها الى حد كبير. وهي عفوية ومبادرة وخلوقة ويمكن الاعتماد عليها من اجل الاستفادة من الفرص المهمة. ولهذا هي من مواليد الابراج الذين لا يمكن هزيمتهم والذين يحولون نقاط الضعف الى قوة.
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