منى أبو حمزة تحتفل بعيد ميلاد والدها في صورة عائليّة

إحتفلت الإعلامية منى أبو حمزة بعيد ميلاد والدها الـ80 ضمن أجواء عائليّة .
ونشرت منى عبر حسابها الخاص على تطبيق " إنستغرام " مجموعة صور ظهرت فيها إلى جانب والدها ، والدتها ، شقيقتها ، شقيقها وخطيبته الإعلامية رنيم أبو خزام حيث أرفقتها بتعليق :" لقد علمتنا كيف يمكن للمرء أن يكون فخوراً ولكن متواضعًا ونبيلًا وإنسانيًا وحكيمًا ومبهجًا وذكيًا ولكنه صحيح " .
View this post on Instagram
A post shared by Mona Abou Hamze (@monaabouhamzeofficial)
ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين متابعي منى الذين تمنوا لوالدها ووالدتها والعائلة العمر المديد والحياة السعيدة .