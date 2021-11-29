المرأة

منى أبو حمزة تحتفل بعيد ميلاد والدها في صورة عائليّة

Lebanon 24
29-11-2021 | 08:00
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إحتفلت الإعلامية منى أبو حمزة بعيد ميلاد والدها الـ80 ضمن أجواء عائليّة .

ونشرت منى عبر حسابها الخاص على تطبيق " إنستغرام " مجموعة صور ظهرت فيها إلى جانب والدها ، والدتها ، شقيقتها ، شقيقها وخطيبته الإعلامية رنيم أبو خزام حيث أرفقتها بتعليق :" لقد علمتنا كيف يمكن للمرء أن يكون فخوراً ولكن متواضعًا ونبيلًا وإنسانيًا وحكيمًا ومبهجًا وذكيًا ولكنه صحيح " .

A post shared by Mona Abou Hamze (@monaabouhamzeofficial)

 

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين متابعي منى الذين تمنوا لوالدها ووالدتها والعائلة العمر المديد والحياة السعيدة .

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