منى أبو حمزة تحتفل بعيد ميلاد والدها في صورة عائليّة

إحتفلت الإعلامية منى أبو حمزة بعيد ميلاد والدها الـ80 ضمن أجواء عائليّة .

ونشرت منى عبر حسابها الخاص على تطبيق " إنستغرام " مجموعة صور ظهرت فيها إلى جانب والدها ، والدتها ، شقيقتها ، شقيقها وخطيبته الإعلامية رنيم أبو خزام حيث أرفقتها بتعليق :" لقد علمتنا كيف يمكن للمرء أن يكون فخوراً ولكن متواضعًا ونبيلًا وإنسانيًا وحكيمًا ومبهجًا وذكيًا ولكنه صحيح " .

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ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين متابعي منى الذين تمنوا لوالدها ووالدتها والعائلة العمر المديد والحياة السعيدة .