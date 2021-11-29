نوال الزغبي تخطف الأنظار بفستان أخضر مُثير كشف الكثير.. ولمن قالت: أنت سندي؟ (صور وفيديو)

ظهرت الفنانة نوال الزغبي مؤخرا في مهرجان "ضيافة" الذي أقيم في دبي ورافقها شقيقها ومدير أعمالها مارسيل الزغبي.

وخطفت نوال الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأخضر، وهو مفتوح عند منطقة الصدر كما فتحة عند الجانب أظهرها بشكل مُثير.

ونشرت بعض الصور من مشاركتها في المهرجان وصودِف جلوس الممثلة التركية نسليهان أتاغول معها على الطاولة نفسها، علماً أن الأخيرة حضرت أيضاً المهرجان.

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كما وجّهت نوال رسالة الى شقيقها عبّرت فيها عن محبتها له، وكتبت: "شكراً مارسيل، أنتَ سندي".