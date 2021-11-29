المرأة

نوال الزغبي تخطف الأنظار بفستان أخضر مُثير كشف الكثير.. ولمن قالت: أنت سندي؟ (صور وفيديو)

Lebanon 24
29-11-2021 | 23:51
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ظهرت الفنانة نوال الزغبي مؤخرا في مهرجان "ضيافة" الذي أقيم في دبي ورافقها شقيقها ومدير أعمالها مارسيل الزغبي.

 

وخطفت نوال الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأخضر، وهو مفتوح عند منطقة الصدر كما فتحة عند الجانب أظهرها بشكل مُثير.

 

A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)


 

ونشرت بعض الصور من مشاركتها في المهرجان وصودِف جلوس الممثلة التركية نسليهان أتاغول معها على الطاولة نفسها، علماً أن الأخيرة حضرت أيضاً المهرجان.

A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)


 
 

 كما وجّهت نوال رسالة الى شقيقها عبّرت فيها عن محبتها له، وكتبت: "شكراً مارسيل، أنتَ سندي".

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