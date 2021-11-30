نجمة "مرارة الحب" التركية مُثيرة بفستان أحمر.. شاهدوا جمالها (صور)

انتشرت صور لنجمة مسلسل "مرارة الحب" الممثلة التركية هلال ألتنبيليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطفت هلال الأنظار بفستان أحمر مُثير بتصميم جريء من الدانتيل وبفتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.

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ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها.

وقد حققت هلال نجومية واسعة في تركيا وفي العالم العربي من خلال دورها "جوليا" في مسلسل "مرارة الحب".