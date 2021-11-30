المرأة

نجمة "مرارة الحب" التركية مُثيرة بفستان أحمر.. شاهدوا جمالها (صور)

Lebanon 24
30-11-2021 | 02:00
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انتشرت صور لنجمة مسلسل "مرارة الحب" الممثلة التركية هلال ألتنبيليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وخطفت هلال الأنظار بفستان أحمر مُثير بتصميم جريء من الدانتيل وبفتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.

 

A post shared by ALFABETA (@alfabetaevening)


 

 

A post shared by ALFABETA (@alfabetaevening)


 

 

ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها.

 

وقد حققت هلال نجومية واسعة في تركيا وفي العالم العربي من خلال دورها "جوليا" في مسلسل "مرارة الحب".

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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