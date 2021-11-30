راقصة شهيرة تثير الجدل بأجرأ بدلة رقص! (فيديو)

أحدثت الراقصة موكا موجة واسعة من الجدل بين الجمهور عبر حسابها على انستغرام. ونشرت مجموعة من الصور ظهرت فيها مرتدية أجرأ بدلة رقص على حد قول المتابعين، اذ بدت حمالة الصدر وكأنها مفكوكة من الامام.

كما وأظهرت إنحناءات جسدها بشكل واضح ولافت، خاصة انها تتمتع بصدر كبير تحب ان تلفت النظر إليه، لانه يساعدها في حركات الاغراء التي تقوم بها خلال وصلات الراقص الخاصة بها.

كما انها حمست الجمهور للسهرة التي ستقيمها في حفل رأس السنة، ووعدها الجمهور بحضور الحفل.

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