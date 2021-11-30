المرأة

بفستان قصير بنقشة النمر.. ماريتا الحلاني تأسر قلوب متابعيها (صور وفيديو)

Lebanon 24
30-11-2021 | 03:41
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

ولفتت ماريتا الأنظار بإطلالتها حيث كانت تشارك في إحدى الحفلات في مصر.

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واختارت فستانا قصيرا بنقشة النمر، ونسقت معه حذاء عالياً.

A post shared by MARITTA (@maritta)

 
 

 

 
 

واعتمدت تسريحة الشعر النصف مرفوعة مع ماكياج ناعم.

 

ولاقت إطلالة ماريتا إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جمالها وبساطتها.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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