بفستان قصير بنقشة النمر.. ماريتا الحلاني تأسر قلوب متابعيها (صور وفيديو)

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

ولفتت ماريتا الأنظار بإطلالتها حيث كانت تشارك في إحدى الحفلات في مصر.

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واختارت فستانا قصيرا بنقشة النمر، ونسقت معه حذاء عالياً.

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واعتمدت تسريحة الشعر النصف مرفوعة مع ماكياج ناعم.

ولاقت إطلالة ماريتا إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جمالها وبساطتها.