6 أشياء تقتل حبك لزوجك

الحب وحده لا يكفي لاستمرار الزواج، ولكنه شيء رئيس في سعادة الزوجين، بالتأكيد تزوجتِ لأنكِ تحبين زوجك، ولكن مع مرور الوقت قد تحدث بعض الأمور، أو تتبعين بعض العادات، التي تضعف حبك لزوجك، وقد تقضي عليه نهائياً، ما يهدد حياتك الزوجية.تابعي القراءة وتعرفي إلى الأشياء والعادات التي تقتل حبك لزوجك.1- المقارنةأكبر سبب لهروب الرضى والسعادة، وتسلل السخط والضجر من الزواج، هو مقارنة زوجك برجال آخرين، أو مقارنة حياتك الزوجية بحياة الآخرين.المقارنة تشعر زوجك بالإحباط وخيبة الأمل، وتقلل قدره في نفسك، وتقتل حبه داخلك.2- التركيز على السلبياتقاومي أفكارك السلبية عن زوجك، فهي تسبب داخلك تراكمات تضعف من حبك له على المدى.حاولي النظر إلى الجوانب الإيجابية من شخصية زوجك، والسلوكيات الجيدة، والأشياء اللطيفة التي يفعلها من أجلك.3- التوقعات غير الواقعية عن الزواجالزواج ليس فيلماً رومانسياً ينتهي بعد ساعيتن، إنه حياة طويلة بها الكثير من اللحظات الجيدة، والكثير من الأزمات والمصاعب أيضاً، لذا يجب أن تكون توقعاتك عن الزواج واقعية، حتى لا تصطدمي بالواقع وتشعري بأن زوجك سبب في عدم سعادتك، ويقل حبك له.4- رسم صورة أسطورية لشريك الحياةهذه النقطة مشابهة للسابقة، زوجك رجل طبيعي، وليس بطلاً أسطورياً في قصة خيالية، لذا لن يأتيكِ ذات يوم على ظهر حصان أبيض، فإذا كنتِ تتوقعين أن يكون بطلاً أسطورياً، بالتأكيد سوف تصابين بخيبة الأمل، وتفقدين مشاعرك تجاهه.5- الفتورقد يصيبك الفتور لأسباب عضوية، وقد تصابين به بسبب خلافات مع زوجك، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تستسلمي للفتور وتتركيه يجتاح حياتك، ولا ترفضي محاولات زوجك لاستعادة الحميمية بينكما، لأن فترات الفتور الطويلة تقلل الحب داخل قلب كل منكما.6- الأنانيةلا تستسلمي للأفكار الأنانية التي تدفعك نحو تجاهل احتياجات زوجك ومصلحة الأسرة، في مقابل تلبية رغباتك وحسب، فالأنانية شيء سيئ يقتل الحب بين الزوجين.