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المرأة
جنا إبنة عمرو دياب تثير الجدل بصورها الجريئة مع صديقها
Lebanon 24
30-11-2021
|
07:45
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من جديد، أثارت جنا ابنة الفنان عمرو دياب الجدل بسبب صور نشرتها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" وظهرت فيها وهي تتوسط شابين ضمن مجموعة من أصدقائها.
وظهرت جنا في الصور مع أصدقائها خلال وجودهم في عدد من الأماكن العامة، فيما يحتضنها أحدهم، وهو ما أثار غضب رواد السوشيال ميديا.
وكانت جنا قد أثارت غضب الجمهور منذ أيام حيث نشرت عبر حسابها في "إنستغرام" صورة رأى فيها الجمهور أنها تحمل إشارة إباحية، ما جعلهم يفسرون أن هذه الحركات موجّهة الى شخص ما.
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وكثيراً ما كانت جنا تُحدث الجدل، بسبب الصور المثيرة التي دائماً ما تشارك بها متابعيها، سواء بملابس عارية أو التدخين أو الرقص.
وظهرت جنا في إحدى الصور وهي تمسك بوجه الشاب وتقترب منه كأنها تحاول تقبيله، فيما ظهرت في مقاطع أخرى وهي تقبّله بالفعل، وعلّقت عليها قائلةً: "أحبك"، ما دفع الجمهور لانتقادها بشدّة.
المصدر: لها
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