جنا إبنة عمرو دياب تثير الجدل بصورها الجريئة مع صديقها

من جديد، أثارت جنا ابنة الفنان عمرو دياب الجدل بسبب صور نشرتها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" وظهرت فيها وهي تتوسط شابين ضمن مجموعة من أصدقائها.وظهرت جنا في الصور مع أصدقائها خلال وجودهم في عدد من الأماكن العامة، فيما يحتضنها أحدهم، وهو ما أثار غضب رواد السوشيال ميديا.وكانت جنا قد أثارت غضب الجمهور منذ أيام حيث نشرت عبر حسابها في "إنستغرام" صورة رأى فيها الجمهور أنها تحمل إشارة إباحية، ما جعلهم يفسرون أن هذه الحركات موجّهة الى شخص ما.