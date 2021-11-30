الاسباب التي تجعله ينفصل عنك رغم حبك له وفق الابراج

يتعامل كل برج من الأبراج مع مشاعر الحب بشكل مختلف. وأحياناً كثيرة وبدلاً من الآمال والطموح، يواجهنا الفراغ وألم القلب ونكون مجبرين على التخلي ليس فقط عما كان، ولكن عن آمالنا فيما كان يمكن أن يكون. وهذا ما يجعلنا في حيرة من أمرنا، فما الذي يدفع بالرجل الى الإنفصال عن إمرأة تحبه؟ تابعي واكتشفي الأسباب التي تجعله ينفصل عنك رغم حبه لك.

برج الحملالرجل الحمل لا يمكنه الإستمرار في علاقة تجعله يشعر بالإختناق.. ففي اللحظة التي يشعر فيها بأن العلاقة مع الشريكة باتت مريحة أكثر مما يجب حينها يبدأ بالتفكير بإنهائها. الراحة تعني التقارب والذي بدروه يعني المساومة على حريته من اجل التواجد مع الشريكة.. وهذا ما لا يمكن للحمل القيام به. ينفصل الحمل عن المرأة التي تحبه لانها لم تتمكن من المحافظة على إهتمامه وجعل العلاقة حيوية وفي الوقت عينه منحه حريته التي يحتاج اليها.