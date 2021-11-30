نساء هذه الأبراج يفضلن الرجل الأصغر سناً.. هل أنتِ من بينهن؟

النساء اللواتي عادة يرتبطن بالرجال الاصغر سناً يتم التعامل معهن وكأنهن "غريبات" الأطوار وأو بانهن يعانين من مشكلة ما جعلتهن ينجذبن الى من يصغرهن سناً.. عادة يتعرضن للإنتقاد رغم أن العلاقة بين المرأة والرجل الذي يصغرها سناً تكون سعيدة وحافلة بالحب ما ينغص عليهما سعادتهما.

من بين الابراج هناك فئة تفضل الإرتباط بمن يصغرها سناً، قد لا تقدم على ذلك فعلاً خوفاً من نظرة المجتمع ولكنها في سرها لا تمانع ذلك على الإطلاق وهي في الواقع تنجذب للرجل الذي يصغرها سناً.

السرطان

المرأة السرطان تنجذب لمن يصغرها سناً وذلك لانها تملك غريزة الامومة حتى قبل أن تصبح أماً. العلاقات بالنسبة للمرأة السرطان هي الرعاية والاهتمام بالرجل، ولذلك الرجل الذي يصغرها سناً يوفر لها ما تحتاج اليه لان الاكبر سناً لا يحتاج لكل الرعاية والإهتمام التي توفرها وتحتاج اليها المرأة السرطان.

المرأة السرطان تفضل الذين يصغرونها سناً بأشواط وفي الواقع احياناً تتمادى في اعتبار السن مجرد رقم وبالتالي لا تمانع الارتباط رغم الفارق الكبير في السن.

بالنسبة اليها العلاقات قائمة على تكريس النفس للاخر والارتباط برجل يصغرها سناً يسهل عليها هذه المهمة وذلك لانه ما زال ينضج ويتعلم كما ان العلاقة معه مريحة بالنسبة اليها لانه ما زال شاباً وبالتالي يرتكب الاخطاء وبالتالي إرتكابها هي أيضاً الاخطاء لن يكون كارثياً. في المقابل الارتباط برجل ناضج واكبر سناً يعني انه سيتم تحميلها مسؤولية اخطائها كما انه لن يتم مسامحتها كما هي الحال مع الرجل الاصغر سناً.

الثور

المرأة الثور تملك غريزة الحماية تجاه الشريك بشكل فطري وعليه فان الطبيعي هو الانجذاب للرجل الاصغر سناً. بالنسبة للمرأة الثور عليها ان تشعر بأنها تحمي الاخر وبانه توفر له البيئة المثالية كي ينمو في بيئة امنة وفرتها له .

النقطة الثانية التي تجعل المرأة الثور تنجذب الى الرجل الاصغر سناً هو نظرات الحب والتقدير التي دائماً ما تجدها في عيون الرجل، فهو يتطلع اليها كقدوة يمكنها ان تدله على الطريق الصحيح وان تعلمه كل ما ما تعرفه عن الحياة.

الارتباط برجل ما زال في ريعان الشباب فرصة لها كي تعلمه عن الحب والحياة والرومانسية. صحيح أن المرأة الثور قد لا تعترف بذلك علنا ولكنها تعتبر نفسها بأنها تعرف اكثر من الاخرين عن عدد كبير من الامور وبالتالي هي تستحق التقدير على ذلك.

الحمل

المرأة الحمل تعشق الرجال الاصغر سناً وذلك لانها غير ناضجة الى حد ما كما انها مندفعة بعض الشيء ولذلك حين تلتقي برجل يعجبها فهي تقع في الحب من دون التفكير

بعواقب الامور. التواجد مع رجل يكبر المرأة سناً يعني ان العلاقة لن تكون حماسية كما ستجد نفسها ملزمة بالحد من حبها للمغامرة وللقيام بنشاطات جنونية وذلك لانه المطلوب منها التصرف بنضج بينما حين ترتبط برجل يصغرها سناً فحينها يمكنها التصرف على سجيتها من دون القلق حول اي شيء.

العلاقة مع الرجل الذي يصغرها سناً بالنسبة اليها اكثر حماسة وذلك لانها يمكنها دائماً الاعتماد عليه من اجل إختبار الاوقات الممتعة والجميلة. الرجل الاكبر سناً بالنسبة اليها ممل وجدي اكثر مما يمكنها احتماله.

العقرب

المرأة العقرب حسية للغاية حين يتعلق الامر بالعلاقات. هي لا تمانع الارتباط برجال ضمن فئتها العمرية ولكنها تفضل الاصغر سناً. هي تحتاج الى رجل يملك الشغف نفسه وهو عادة موجود عن الرجال الاصغر سناً وليس الاكثر نضجاً. كما ان المرأة العقرب لا يمكنها ان تستمر بعلاقة مع رجل يكبرها سناً لفترة طويلة وذلك لان الصورة بالنسبة اليها مملة جداً.

بشكل عام المرأة العقرب تحب الهيمنة وذلك لان شخصيتها عدائية الى حد ما وبالتالي مع الرجل الاصغر سناً يمكنها فرض سيطرتها من دون مشاكل أو مقاومة.

وللغرابة فإن المرأة العقرب وخلافاً لعادتها يمكنها ان تشعر بالراحة النفسية الكاملة مع الرجل الاصغر سناً وذلك لانها عادة تميل لان تكون متحفظة ومشككة ولكنها يمكنها التصرف على سجيتها حين تكون مع الذي يصغرها سناً.