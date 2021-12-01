المرأة

مكونات موجودة في منزلك... وصفات طبيعية لتنظيف البشرة من المكياج

Lebanon 24
01-12-2021 | 08:00
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تحرص المرأة على وضع المكياج عند خروجها من المنزل سواء عند الذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء أو حتى عند التسوق، وقد لا تستطيع بعضهن تنظيف الوجه جيدًا من آثار المكياج التي تظل على الوجه طوال الليل، ما يتسبب فى ظهور العديد من المشاكل الجلدية منها التجاعيد وحب الشباب وغيرها، ولعلاج هذه المشكلة والحصول على بشرة صافية متوهجة يجب اتباع وصفات طبيعية لتنظيف البشرة نستعرضها في هذا التقرير، ويمكن تنفيذها في دقائق معدودة وفقًا لما ذكره موقع "wellnessmama".
وصفات طبيعية لتنظيف البشرة من المكياج
 
وصفة ماء الورد 
ينصح بتحضير كوب من ماء الورد مع 1/4 كوب جل الصبار، و2 ملعقة صغيرة جلسرين مع 1 ملعقة صغيرة صابون نباتى ثم وضع قطرات من المزيج فى قطعة قماش ثم تنظيف الوجه بحركة دائرية للتخلص من آثار المكياج وغسل الوجه بالماء الدافئ وتركه حتى يجف.

زيت جوز الهند لتنظيف البشرة من المكياج
نحضر زجاجة بحجم نصف لتر بغطاء محكم، مع بعض قطع القطن وملعقة كبيرة من جل الصبار النقي و3 ملاعق صغيرة من مستخلص بندق النقي، وملعقة صغيرة من الصابون النباتى السائل و1ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند و8 قطرات من زيت عطري مهدئ للبشرة مثل زيت اللافندر ثم مزج المكونات معًا ما عدا القطن في الزجاجة ورجها أو استخدام خلاط كهربائى وغمس قطعة القطن فى الوعاء ومسح الوجه.

العسل لتنظيف البشرة من المكياج
نحضر حوالي ملعقة صغيرة من العسل الخام ونفركه بين اليدين، ونقوم بتوزيعه على الوجه مع التدليك بحركة دائرية، ثم ترك العسل لمدة 5-10 دقائق قبل إزالته بقطعة قماش مغمورة فى الماء الدافئ، ما يساعد فى الحصول على نتائج إيجابية .
المصدر: اليوم السابع
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