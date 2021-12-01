20
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
إيلي سميث... معلومات لا تعرفينها عن ملكة جمال أميركا 2021
Lebanon 24
01-12-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصلت ملكة جمال كنتاكي إيلي سميث على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية 2021، خلال حفل أقيم ليلة الاثنين في منتجع" River Spirit Casino "في تولسا بولاية أوكلاهوما، وستتوجه مباشرة بعد ذلك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون المقرر عقدها في 12 كانون الاول.
وتعمل سميث صحفية وتعيش بولاية كنتاكي، وخلال فقرة الأسئلة والأجوبة التي طرحت خلال المسابقة، كشفت سميث أن الصدق هو أهم شيء تؤمن به في حياته، كما تحدثت عن الاستدامة وتشجيع الشركات على أن تكون أكثر وعياً بالبيئة، وفقاً لما ذكره موقع " insider".
وقالت سميث خلال الحفل: "علينا أن ننظر إلى الأمر من المستوى الكلي وكذلك على المستوى الجزئي..حيث على المستوى الكلي، تحتاج الشركات إلى التحول إلى الطاقة الخضراء وأعتقد أن هذا شيء يمكننا الاتفاق عليه جميعًا وعلى المستوى الجزئي، نعلم جميعًا كيفية التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وهذه كلها أشياء يمكننا تنفيذها في حياتنا اليومية".
وبدت سميث البالغة من العمر 23 عاماً أمام الحضور وكأنها محترفة محنكة، وكانت مرتدية زي الفارس لتكريم كنتاكي ديربي، الذي يعد من أكبر وأهم مهرجان لسباقات الخيل في الولايات المتحدة، كما أشارت من خلال الزي الأزرق والأبيض الذي كانت ترتديه بجامعتها وهي جامعة كنتاكي.
وتخرجت سميث من الجامعة في ايار 2020 في الصحافة الإذاعية، وتعمل حاليًا كمراسلة متفرغة في محطة " WHAS "، وهى إحدى الشركات التابعة لـ ABC في لويزفيل بولاية كنتاكي.
وبالنسبة لسيرتها الذاتية قالت سميث:" إن كوني صحفية في أميركا يعتبر "شرف ودور آخذه على محمل الجد."
وشاركت سميث أيضًا في المسرح الموسيقي لمدة 10 سنوات وعزفت على آلات موسيقية مثل الفيولا والبيانو، وفي أوقات فراغها، تدافع عن التوعية بسرطان عنق الرحم والوقاية منه لتكريم جدتها الراحلة.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
11:01 | 2021-11-30
30/11/2021 11:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. قرارٌ جديد بشأن الودائع في المصارف
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. قرارٌ جديد بشأن الودائع في المصارف
11:42 | 2021-11-30
30/11/2021 11:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر حياته وشبابه.. اللبناني "أنجيلو" يغادر الدنيا بحادث مؤسف! (صورة)
Lebanon 24
خسر حياته وشبابه.. اللبناني "أنجيلو" يغادر الدنيا بحادث مؤسف! (صورة)
15:25 | 2021-11-30
30/11/2021 03:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى بشأن الكهرباء في لبنان.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
بُشرى بشأن الكهرباء في لبنان.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
11:13 | 2021-11-30
30/11/2021 11:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
Lebanon 24
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
23:20 | 2021-11-30
30/11/2021 11:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:00 | 2021-12-01
على طريقتها الخاصة هيفا وهبي تُعايد شقيقتها الصغرى "هانو" بعيد ميلادها.. هل تشبهها؟ (فيديو)
02:00 | 2021-12-01
تعرفوا إلى طفلتي ملكة جمال لبنان السابقة.. فاليري أبو شقرا بصورة مفعمة بالحنية
23:30 | 2021-11-30
نساء هذه الأبراج يفضلن الرجل الأصغر سناً.. هل أنتِ من بينهن؟
16:00 | 2021-11-30
بريانكا شوبرا بصور رومانسية مع زوجها
14:00 | 2021-11-30
6 أشياء تقتل حبك لزوجك
11:00 | 2021-11-30
راقصة شهيرة تثير الجدل بأجرأ بدلة رقص! (فيديو)
فيديو
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
01/12/2021 14:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
00:30 | 2021-12-01
01/12/2021 14:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
04:39 | 2021-11-30
01/12/2021 14:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact