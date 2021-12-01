إيلي سميث... معلومات لا تعرفينها عن ملكة جمال أميركا 2021

حصلت ملكة جمال كنتاكي إيلي سميث على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية 2021، خلال حفل أقيم ليلة الاثنين في منتجع" River Spirit Casino "في تولسا بولاية أوكلاهوما، وستتوجه مباشرة بعد ذلك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون المقرر عقدها في 12 كانون الاول.

وتعمل سميث صحفية وتعيش بولاية كنتاكي، وخلال فقرة الأسئلة والأجوبة التي طرحت خلال المسابقة، كشفت سميث أن الصدق هو أهم شيء تؤمن به في حياته، كما تحدثت عن الاستدامة وتشجيع الشركات على أن تكون أكثر وعياً بالبيئة، وفقاً لما ذكره موقع " insider".وقالت سميث خلال الحفل: "علينا أن ننظر إلى الأمر من المستوى الكلي وكذلك على المستوى الجزئي..حيث على المستوى الكلي، تحتاج الشركات إلى التحول إلى الطاقة الخضراء وأعتقد أن هذا شيء يمكننا الاتفاق عليه جميعًا وعلى المستوى الجزئي، نعلم جميعًا كيفية التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وهذه كلها أشياء يمكننا تنفيذها في حياتنا اليومية".وبدت سميث البالغة من العمر 23 عاماً أمام الحضور وكأنها محترفة محنكة، وكانت مرتدية زي الفارس لتكريم كنتاكي ديربي، الذي‏ يعد من أكبر وأهم مهرجان لسباقات الخيل في الولايات المتحدة، كما أشارت من خلال الزي الأزرق والأبيض الذي كانت ترتديه بجامعتها وهي جامعة كنتاكي.وتخرجت سميث من الجامعة في ايار 2020 في الصحافة الإذاعية، وتعمل حاليًا كمراسلة متفرغة في محطة " WHAS "، وهى إحدى الشركات التابعة لـ ABC في لويزفيل بولاية كنتاكي.وبالنسبة لسيرتها الذاتية قالت سميث:" إن كوني صحفية في أميركا يعتبر "شرف ودور آخذه على محمل الجد."وشاركت سميث أيضًا في المسرح الموسيقي لمدة 10 سنوات وعزفت على آلات موسيقية مثل الفيولا والبيانو، وفي أوقات فراغها، تدافع عن التوعية بسرطان عنق الرحم والوقاية منه لتكريم جدتها الراحلة.