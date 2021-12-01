على طريقتها الخاصة هيفا وهبي تُعايد شقيقتها الصغرى "هانو" بعيد ميلادها.. هل تشبهها؟ (فيديو)

عايدت الفنانة هيفا وهبي شقيقتها الصغرى "هانو" بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت هيفا صورة لشقيقتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد هانو أختي الصغيرة الرائعة. انا محظوظة بوجود شقيقة مثلك." وتابعت ممازحة: "يجب ان تشكريني لأني أكبر منك. انت العالم بالنسبة لنا. الكثير من الحب والقبلات لك. "
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وقد أثنى المتابعون على جمال "هانو" واعتبروا انها تشبه شقيقتها هيفا.
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