المرأة

على طريقتها الخاصة هيفا وهبي تُعايد شقيقتها الصغرى "هانو" بعيد ميلادها.. هل تشبهها؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-892240-637739485442426257.png
Doc-P-892240-637739485442426257.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عايدت الفنانة هيفا وهبي شقيقتها الصغرى "هانو" بمناسبة عيد ميلادها.

 

ونشرت هيفا صورة لشقيقتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد هانو أختي الصغيرة الرائعة. انا محظوظة بوجود شقيقة مثلك." وتابعت ممازحة: "يجب ان تشكريني لأني أكبر منك. انت العالم بالنسبة لنا. الكثير من الحب والقبلات لك. "

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وقد أثنى المتابعون على جمال "هانو" واعتبروا انها تشبه شقيقتها هيفا.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-12-01
02:00 | 2021-12-01
23:30 | 2021-11-30
16:00 | 2021-11-30
14:00 | 2021-11-30
11:00 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website