المرأة

حافظي على أسنان طفلك اللبنية بطريقة بسيطة

Lebanon 24
01-12-2021 | 11:00
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الأسنان اللبنية هي أسنان مؤقتة، تتبدل بعد سنوات قليلة من عمر الطفل، ولكنها مهمة ليس فقط من أجل صحة طفلك، ولكنها أيضاً تؤثر على صحة الأسنان الدائمة التي تظهر فيما بعد، لذا عليكِ الحرص على صحة أسنان طفلك اللبنية، وهي مهمة ليست سهلة، حيث إن الأسنان اللبنية تكون أكثر عرضة للتسوس، كما أنها أكثر حساسية، علاوة على سهولة تعرضها للكسر، كل هذا بالإضافة إلى المهمة الصعبة التي تواجهها كل أم أثناء تنظيف أسنان الطفل الدارج، ولكن في جميع الأحوال، عليكِ الحفاظ على أسنان طفلك اللبنية، وهو ما يمكنكِ تحقيقه عبر استخدام معجون الفلورايد، وذلك بحسب توصيات دراسة ألمانية حديثة.

الدراسة شملت أكثر من 9000 طفل تحت سن السادسة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة استخدمت معجون الفلورايد على أسنانهم بانتظام، بينما لم تستخدم المجموعة الثانية معجون الفلورايد، وجرى متابعة حالة أسنان الأطفال حتى وصولهم سن السادسة، ووجد الباحثون أن الأسنان التي نُظّفت باستخدام معجون الفلورايد بانتظام تكون أقل عرضة للتسوس.

وأعزى الباحثون نتائج الدراسة إلى الخصائص الفريدة لمادة الفلورايد، حيث إنه قادر على تقوية سطح الأسنان، ما يجعلها صعبة الكسر، وبالتالي يقل خطر إصابتها بالتسوس
المصدر: نواعم
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