المرأة

إبنة غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
01-12-2021 | 16:00
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شاركت روتانا قزاز، ابنة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث خطفت الأنظار بجمالها.
وكانت روتانا ترتدي ثياب كاجوال مع توب أسود وبنطال جينز وهي تمسك كلبها. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.
 

​غادة عبد الرازق

روتانا قزاز

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