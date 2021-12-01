هذه الأبراج هي الأكثر وفاءً.. هل زوجكِ من بينها؟

لكلّ برج صفاته الشخصية وخصوصاً في ما يتعلق بالحياة العاطفية والزوجية. فبعض الأبراج تتسم بالوفاء التام فيما تتأرجح أخرى بين الخيانة والإخلاص، وثمّة فئة ثالثة لا يمكن الوثوق بها لأنها تميل بشكل كبير إلى الكذب والمراوغة وعدم الوفاء. فإلى أي هذه الفئات ينتمي زوجك؟ اعرفي ذلك من خلال برجه.

الأبراج الأكثر وفاءً

يمكنك أن تشعري بالاطمئنان التام إذا كان شريك حياتك ينتمي إلى برج السرطان أو الجدي أو الثور أو العذراء. فمواليد هذه الأبراج يعتبرون الأكثر وفاءً. فهم يحتاجون بشكل دائم إلى أن يحظوا بالدعم والأمان العاطفيين ويُظهرون إخلاصهم التام لمَن يشاركهم الحياة. كما أنهم يسعون إلى التعبير عن عواطفهم بأشكال مختلفة.

الأبراج الوفية القابلة للخيانة

نقصد بهذا تلك التي يُظهر مواليدها الوفاء إلى أن تشهد حياتهم ما يجعلهم يقترفون فعل الخيانة. فهم لا يتمتعون بالحصانة على هذا الصعيد. إذاً انتبهي جيداً إذا كان زوجك ينتمي إلى برج الأسد، الميزان، القوس أو العقرب. فهو وفيّ، لكنّه لن يكون بمنأى عن الخيانة في حال توفرت الظروف التي تشجعه على ذلك. إذاً، كوني حذرة وانتبهي جيداً لكي تتجنبي حدوث المفاجآت غير السارة. إحرصي على جعل انجذابه إليك قوية بما يكفي لكي لا يصبح عرضة للاهتمام بأحد آخر خارج حياتكما المشتركة.